Hoe zichtbaar is Overijssel in politiek Den Haag? "Wij zijn ondervertegenwoordigd"

Vergeleken met andere provincies heeft Overijssel relatief weinig invloed in Den Haag. Volgens universitair hoofddocent politicologie Joost Berkhout heeft Overijssel dat deels aan zichzelf te danken.

Door je als regio te profileren, zeg je ook te accepteren dat je in marges opereert. Dat zou één van de oorzaken kunnen zijn dat, na decennia strijd voeren, we nog steeds over een tweebaansweg van Zwolle naar Twente rijden.

'Het karrespoor staat echt wel op de lijstjes'

"Ik denk dat, als je elk Kamerlid vraagt wat de lobby van Overijssel is, dat ze allemaal de N35 zeggen", stelt VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis uit Raalte.

Daniël Koerhuis (VVD Tweede Kamer) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

"Het karrenspoor staat echt wel op de lijstjes", vult SP-Kamerlid Futselaar aan. "Maar het staat niet hoog genoeg op de lijstjes, vooralsnog. Je hebt natuurlijk ook een Utrecht, Amsterdam en Eindhoven die ook allemaal proberen geld binnen te halen."



'Groot verschil wie er vaak aan tafel zit'

In de wandelgangen rond het Binnenhof wordt veel gelobbyd. Belangenorganisaties proberen ministers, ambtenaren en Kamerleden te overtuigen van een bepaald belang. Om daar zelf uiteindelijk profijt van te hebben.

"We zien dat een breed scala aan maatschappelijke belangen haar stem probeert te laten horen in de politiek", legt Berkhout uit. "Dat reikt van de vakbonden, werkgevers, milieubeweging, boeren... Er is wel een groot verschil wie er vaak aan tafel zit."

Twee professionele lobbyisten in dienst

GroenLinks-Kamerlid Renkema uit Steenwijk zegt dat Overijssel zich niet altijd even goed profileert. "Ik merk dat bijvoorbeeld Zwolle door de veranderingen rond het spoor, de verdubbeling van de N50, de snelle groei van de stad, dat zo'n stad zich vrij nadrukkelijk profileert in Den Haag. Alleen, dat is niet Overijssel. Het is de hoofdstad. Dat maakt wel verschil."

Overijssel en Gelderland werken samen om hun belangen in Den Haag voor het voetlicht te krijgen. Daarvoor hebben de provincies twee professionele lobbyisten in dienst om 'oostelijke' onderwerpen aan te dragen in Den Haag.

'De oren en ogen van de provincie'

"Veel Kamerleden komen uit de Randstad", vertelt Hans Verbeek. Hij is één van de twee lobbyisten van Overijssel en Gelderland. "Wij zijn ondervertegenwoordigd als Overijssel in de Tweede Kamer. Dat betekent dat de Kamerleden die voor onze dossiers moeten opkomen in elk geval goed geïnformeerd moeten zijn."

Hans Verbeek is één van de Overijsselse lobbyisten (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

"Onze lobbyisten in Den Haag zijn toch een beetje onze ogen en oren van de provincie in de dagelijkse praktijk van Den Haag," vat gedeputeerde Eddy van Hijum samen.

'In de Randstad weten ze niet wat carbidschieten is'

Als voorbeeld van 'Overijssel in Den Haag' draagt CDA-Kamerlid Hilde Palland een traditie uit het oosten aan. "We hebben natuurlijk veel discussie gehad in Den Haag over vuurwerk en de overlast die dat met zich meebrengt. Maar in de Randstad weten ze werkelijk niet wat carbidschieten is."

Hilde Palland (CDA Tweede Kamer) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Overigens benadrukt gedeputeerde Eddy van Hijum, zelf 11 jaar Kamerlid geweest, dat je niet te Calimero-achtig moet doen. "Maar het is toch zo dat het noorden en oosten in Den Haag niet automatisch in beeld zijn."

'Je moet je plek op de Haagse agenda opeisen'

"Wat je vooral in lobbywerk niet moet doen, is jezelf tot Calimero verklaren. Als je zielig bent en zegt dat er niet naar je geluisterd wordt, dan wordt er ook niet naar je geluisterd", aldus Wim-Jan Renkema.

Wim-Jan Renkema (GroenLinks Tweede Kamer) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Van Hijum: "Je moet je plek op de Haagse agenda opeisen. Ik denk dat we dat steeds beter doen. Kijk naar de agenda die we nu al neer hebben gelegd voor de verkiezingsprogramma's en voor een nieuw regeerakkoord. Ik denk dat we daar veel mee kunnen binnenhalen."