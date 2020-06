Bezoek is weer welkom in de verpleeghuizen, maar 'gewoon' is het nog lang niet

In alle huizen van woonzorgconcern IJsselheem mogen de bewoners nu weer elke dag bezoek ontvangen. Na bijna drie maanden zonder echt contact is dat een enorme stap vooruit. De mogelijkheden verschillen per locatie, maar de lockdown is nu wel voorbij.

Grote glimlach

Volgens bestuurder Karin Leferink van IJsselheem is contact met naasten broodnodig: "Niemand kan zonder contact, dan verpieteren we. We zien zelfs achter het mondkapje die grote glimlach op het gezicht van de bezoekers en bij onze cliënten. Het is ook echt een essentiële behoefte om elkaar te treffen".

Bezoekers moeten zich wel aan strikte regels houden. Spontaan even binnenwandelen kan nog lang niet, je moet vooraf een afspraak maken. Alle bezoekers krijgen een mondkapje, en dat moeten ze ook de hele tijd ophouden. Samen koffie drinken of een taartje eten kan dus nog niet.

Angst voor herhaling

Bij onder meer de Meenthe in Genemuiden en de Hazelaar in Hasselt werden veel bewoners en medewerkers ziek. Op sommige afdelingen overleed meer dan de helft van de bewoners. Inmiddels is heel IJsselheem coronavrij, maar de angst voor nieuwe besmettingen blijft.

Ook al doen we alles zo veilig mogelijk, het is toch nog wennen met elkaar. zorgmedewerker IJsselheem

Er zijn pas nog cliënten met klachten getest, en dan slaat op de afdeling de schrik toe, ziet Leferink: "Dat komt hard binnen bij medewerkers, van 'Ojee, toch niet weer zoveel zieken, toch niet terug in plastic?' Dan zie je dat die rauwheid van wat er toen gebeurde nog diep zit bij de collega's".

Het is wennen

Het rigoureuze bezoekverbod had grote gevolgen voor het welzijn van bewoners in verpleeghuizen. Nu is er eindelijk oog voor het sociale aspect. Toch is een deel van de bewoners nog huiverig voor bezoek, ziet Leferink: "Ik snap dat ook wel, ook al doen we alles zo veilig mogelijk, het is toch nog wennen met elkaar."

De organisatie blijft de balans zoeken tussen besmetting voorkomen en sociaal contact mogelijk maken. Volgens Leferink is dat best ingewikkeld: "De regels veranderen ook steeds. Als de minister zegt: 'Alles kan weer', dan is het ook voor de medewerkers lastig om uit te leggen dat 'alles' nog steeds niet kan".

Nieuwe bewoners

Nu IJsselheem virusvrij is, komen er ook weer nieuwe bewoners binnen. Maar om besmettingen buiten de deur te houden moeten ze twee weken in quarantaine op hun eigen kamer. Het woord quarantaine schrikt af, ziet Leferink: "Mensen stellen soms een noodzakelijke opname uit, en zeggen, we redden het nog wel even."

"Dat is nergens voor nodig", stelt Leferink, "ook nieuwe bewoners laten we niet alleen zitten, ze mogen op hun kamer bezoek krijgen. Je moet al uit je vertrouwde omgeving, en dan ook nog veertien dagen in eenzaamheid, dat is onmenselijk, dat vinden wij ook. Dus is er ook dan bezoek mogelijk."

Zorgvrijwilligers

In de huizen van IJsselheem helpen familieleden of partners vaak met zorgtaken. Dat kon niet tijdens de lockdown. In overleg met de zorgmedewerkers is ook dat nu weer mogelijk, en gaat het niet ten koste van het bezoekuurtje.

Ook vrijwilligers gaan weer aan de slag (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)