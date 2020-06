PEC Zwolle strikt doelman Kesting (19) van Vitesse

Kesting maakt sinds 2015 deel uit van de jeugdopleiding van de Arnhemse club, waar hij speelde voor Onder 17, 19 en Jong Vitesse. Ook keepte Kesting voor Oranje onder 18.

Beer

"Joey is een jongen waar wij veel potentie in zien. Hij is groot en sterk, echt een beer van een vent die zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld", vindt technisch manager Mike Willems. "Joey heeft bij Vitesse onder 19 en Jong Vitesse een heel goede indruk op ons gemaakt, waardoor wij ervan overtuigd zijn dat hij bij ons die ontwikkeling voort kan zetten om nóg beter te worden, in eerste instantie in het nieuw te vormen PEC Zwolle onder 21."

Verder ontwikkelen

"Ik ben blij dat PEC Zwolle mij de kans geboden heeft om een volgende stap te zetten in mijn loopbaan", zegt Kesting. "De gesprekken die ik heb gevoerd met de club hebben mij een heel goed gevoel gegeven. Hier zie ik een kans voor mezelf weggelegd om me verder te ontwikkelen in PEC Zwolle onder 21, met als ultiem doel om uiteindelijk mijn debuut te maken in de Eredivisie."