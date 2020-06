Overvallers woning Enschede bonden bewoonster vast en bedreigden haar met vuurwapen

Bij de woningoverval in Enschede gistermiddag, is de bewoonster vastgebonden en bedreigd met een vuurwapen. De politie is op zoek naar twee mannen en roept getuigen op zich te melden.

De bewoonster van het huis aan de Allemansveldweg raakte niet gewond bij de overval. Wel gingen de overvallers er vandoor met geld en sieraden.

Gouden tand

De eerste dader is lichtgetint, tussen de 25 en 30 jaar oud en tussen de 1 meter 70 en 1 meter 75 lang. De man had een normaal postuur, droeg een grijze hoodie en droeg een rugtas. Volgens de politie had hij een opvallende gouden rechter bovenhoektand. De andere dader was getint en had donkere ogen. Hij was ongeveer 26 jaar oud en ongeveer 1.68 meter lang.

Het is onbekend of de daders lopend of met bijvoorbeeld een auto naar de woning zijn gekomen en weer zijn vertrokken.