Veel coronabesmettingen in slachthuis Duitse partnergemeente van Oldenzaal

In een slachthuis in het Duitse Rheda-Wiedenbrück, de partnergemeente van Oldenzaal, zijn deze week 657 van de 983 werknemers positief getest op corona. Het slachthuis is direct gesloten.

Volgens burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal is de laatste tijd van officiële uitwisselingen geen sprake geweest. "Ik ben er zelf ongeveer een jaar geleden geweest voor een officieel bezoek. Een grote delegatie van onze raad was er eind 2018."

'Hart onder de riem'

Welman heeft vandaag app-verkeer gehad met zijn collega Theo Mettenborg in Rheda-Wiedenbrück. "Ik had eerst helemaal niet in de gaten dat het in onze zustergemeente was. Want in Duitsland treden in zo'n geval regionale instanties in werking. Maar ik heb Theo toch wel een hart onder de riem gestoken. Het is nogal wat als zoiets in jouw stad gebeurt."

Welman weet niet of de laatste tijd particuliere bezoeken vanuit Oldenzaal aan Rheda-Wiedenbrück zijn gebracht. Dat is ook moeilijk te achterhalen, maar in coronatijd ligt het niet voor de hand.