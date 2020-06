'Excelsior-topscorer Rai Vloet naar Heracles Almelo'

Vloet komt transfervrij over van eerstedivisionist Excelsior, dat de optie in zijn aflopende contract niet heeft gelicht. Bij de Rotterdammers was Vloet dit seizoen de topscorer met veertien treffers in 29 duels.

De zoon van trainer Wiljan Vloet is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV, maar kwam in Eindhoven niet verder dan negen invalbeurten in het eerste elftal. Later kwam hij ook uit voor Cambuur, FC Eindhoven, NAC Breda, het Italiaanse Frosinone en Sint-Truiden in België.

Bij Heracles moet hij nog wel medisch gekeurd worden.