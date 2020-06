Stichting Humanitaire Hulp Syrië is helaas nog lang niet overbodig

De Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) ondersteunt de plaatselijke bevolking in het noorden van Syrië, met name in de provincies Aleppo en Idlib. In deze regio hebben zich ook veel vluchtelingen gevestigd. De grote buitenlandse hulporganisaties kunnen hen niet bereiken. De bevolking is dus aangewezen op hulp van kleine organisaties als SHHS.

Trui Bolscher is een van de drijvende kracht achter SHHS. Zij runt de stichting vanuit haar huis in Enschede, haar Syrische partner en zijn team ondersteunt het werk vanuit Turkije. "Op dit moment gaat het heel slecht in Syrië," zegt Bolscher. "Het Syrische pond is gigantisch in waarde gedaald waardoor alle basisvoorzieningen onbetaalbaar worden. De economie is compleet ingestort."

Het bestuur van de stichting is vernieuwd. Piet Melief is voorzitter. "Zoals overal bij oorlogen en conflicten is het de bevolking die het zwaarst lijdt". En in Syrië zijn de kinderen letterlijk het kind van de rekening. Zestig procent van de bevolking is nog niet volwassen.

Naailessen en traumaverwerking

In de stad Al Bab, een stad in Noord-0Syrië met 200.000 inwoners, is een wijkcentrum annex gezondheidscentrum opgezet. De SHHS werkt hier samen met haar lokale partnerorganisatie New Start. Samen verstrekken ze voedsel, geven ze onderwijs aan kinderen en naailessen aan vrouwen. Ook wordt aan traumaverwerking gedaan.

Geen schoon water en zeep

Sinds de corona-crisis is er weinig aandacht meer voor de situatie in Syrië. De grote angst is dat de pandemie de vluchtelingenkampen of de grote steden bereikt. Schoon water en zeep zijn amper voorhanden. Omdat er amper gereisd wordt is de kans niet zo groot dat het vkirus overslaat. "Toch nog iets positiefs", meent Bolscher.

Zondag 21 juni een langer interview met Trui Bolscher en Piet Melief in Hoogtij.

Verder in Hoogtij: Klaas van der Kamp blikt terug op dertien weken corona-crisis. Hoe gaan de kerken ermee om?