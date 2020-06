Go Ahead Eagles bindt buitenspeler Kevin van Kippersluis

Kevin van Kippersluis zal komend seizoen de gelederen versterken van Go Ahead Eagles. De Deventer club neemt de 26-jarige aanvaller over van het Zweedse AFC Eskilstuna en zal voor één jaar tekenen, met een optie voor nog een seizoen.

Van Kippersluis kwam op de radar bij FC Volendam, waar de vleugelspeler van 2014 tot en met 2017 speelde en twintig doelpunten maakte. Vervolgens kwam de geboren Hilversummer twee seizoenen uit voor SC Cambuur, waarna hij in 2019 een transfer maakte naar het Indonesische Persib Bandung. Dat verblijf bleef beperkt tot slechts een half seizoen. Voordat Van Kippersluis naar Zweden vertrok stond hij nog een half seizoen onder contract bij het Spaanse CD Badajoz.





Kevin van Kippersluis (r) met technisch manager Paul Bosvelt (Foto: Erik Pasman)

Klein Liverpool



Op de clubkanalen van Go Ahead is Van Kippersluis, die ook als nummer tien uit de voeten kan, kraakhelder over zijn persoonlijke doelstellingen. "Ik wil weer gewoon alleen aan voetbal denken, stappen maken en hopelijk weer tot de betere spelers in de competitie gaan behoren”, vertelt hij. "Go Ahead Eagles is een fantastische club om dat voor elkaar te krijgen. Een heel mooi stadion met een heerlijk sfeertje. Beetje Indonesisch? Nou, ik vind het meer Engels. Klein Liverpool.”

Play-offs

“Ik heb met FC Volendam en SC Cambuur elk jaar de play-offs gehaald”, vervolgt hij. "Maar geen van die zes keren werd promotie afgedwongen. Daar wil ik bij Go Ahead Eagles natuurlijk graag verandering in brengen. Als ik naar mezelf kijk wil ik graag in de dubbele cijfers eindigen qua doelpunten, net als in mijn laatste seizoen bij FC Volendam en SC Cambuur", aldus de ambitieuze nieuwkomer.



Eerder werden al middenvelders Jay Idzes en Luuk Brouwers vastgelegd en komt aanvaller Bradly van Hoeven over van Sparta Rotterdam.