Structureel te weinig leerlingen: oudste basisschool van Hengelo sluit de deuren

De Willemschool in het centrum van Hengelo, met 128 jaar de oudste basisschool van de stad, sluit per 31 juli 2021 de deuren. Er zitten volgend schooljaar nog maar 88 leerlingen op de school. "Dat is te weinig om goed kwalitatief onderwijs te kunnen bieden", zegt Peter Breur van de Dr. Schaepmanstichting in Hengelo.

Twee schoolbesturen in Hengelo, de katholieke Dr. Schaepmanstichting en Primato (openbaar onderwijs) presenteerden vandaag de plannen om het basisonderwijs in Hengelo toekomstbestendig te maken. Per 1 augustus gaan beide schoolbesturen op in een nieuwe stichting. Dat is nodig omdat het aantal basisschoolleerlingen in Hengelo steeds verder afneemt. Van ruim 7800 in het schooljaar 2011-2012 tot iets meer dan 6500 in het huidige schooljaar.

Omdat het aantal leerlingen in de komende jaren naar verwachting met nog 700 tot 900 zal afnemen, worden de komende vier jaar acht scholen samengevoegd. In de wijk Woolder Es gaat het om de Alferinkschool en de Woolderschool, in de wijk Slangenbeek gaan basisschool De Telgenkamp en de Europaschool samen, in Wilderinkshoek Don Bosco en Dalton Hengelo Zuid en in de wijk Hasseler Es De Schothorst en 't Schöppert.

Schoolgebouwen blijven open

De samengevoegde scholen worden zogenoemde Integrale Kind Centra (IKC's). Daarin zijn basisonderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal allemaal in de school aanwezig. De gebouwen van de samengevoegde scholen blijven voorlopig allemaal in gebruik, tot het moment dat het aantal leerlingen te ver is gedaald waardoor het openhouden van een gebouw niet meer rendabel is.

De gezamenlijke stichting heeft ook besloten geen Montessorionderwijs meer aan te bieden op basisschool De Es in de wijk Hengelose Es, omdat er onvoldoende gekwalificeerde leraren zijn om die onderwijsvorm aan te bieden. De school blijft wel open, vanaf schooljaar 2021-2022 maakt basisschool De Hunenborg de oversteek naar deze locatie.

In 2017 werd het 125-jarig jubileum van de Willemschool nog gevierd

"Emotioneel, maar ook rationeel"

Alle docenten met een vaste aanstelling behouden hun baan, benadrukt Peter Breur van de Dr. Schaepmanstichting. Ook op de Willemschool, waar ouders enkele weken geleden zijn geïnformeerd over de aanstaande sluiting. "Dat was emotioneel, maar ouders reageerden ook rationeel", zegt Breur. "De ouders zien daar ook wel dat het leerlingaantal terugloopt, maar het blijft pijnlijk dat we die school moeten sluiten."