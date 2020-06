VVD in Tweede Kamer pleit voor 'woondeal' voor regio Zwolle

De VVD in de Tweede Kamer pleit voor de extra bouw van woningen in de regio Zwolle. Er moet een zogenoemde 'woondeal' voor die regio komen vindt het Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis uit Raalte. Volgens Koerhuis is de woondeal Zwolle een logisch gevolg van deals die het ministerie eerder sloot met regio's als Arnhem en Nijmegen, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Koerhuis pleitte vandaag voor een woondeal voor de regio Zwolle tijdens een debat met minister Ollongren over bouwen.

Zwolle in beeld

"Vorig jaar heb ik al gepleit voor een woondeal voor Oost-Nederland", zegt Koerhuis over zijn verzoek aan de minister om ook na te denken over een impuls voor de woningbouw in Zwolle. In maart van dit jaar werd een woondeal voor Arnhem en Nijmegen ondertekend. Het is volgens Koerhuis dan ook logisch dat Zwolle nu nadrukkelijk in beeld komt voor de volgende woondeal.

Koerhuis denkt aan de bouw van zo'n vijftigduizend woningen in de regio. Woningen die hard nodig zijn omdat er een tekort is aan woningen, een tekort dat waarschijnlijk alleen maar toe zal nemen omdat steeds meer mensen uit de Randstad Zwolle hebben ontdekt als regio om in te wonen.

Totaalpakket

Bij woondeals wordt niet alleen gekeken naar het bouwen van woningen maar wordt ook gelet op natuur, openbaar vervoer en leefbaarheid. Er wordt als het ware een totaalpakket neergelegd op het gebied dat ontwikkeld moet worden.

"De minister is in gesprek met de regio Zwolle", geeft Koerhuis aan, die Deventer mogelijk nog als een spin off ziet van de ontwikkelingen in de regio Zwolle. Ook in Deventer zijn mogelijkhededen verwacht Koerhuis die zich toch met name op regio Zwolle wil richten. "De minister praat met de regio Zwolle. Ik blijf daarop doorduwen", kondigt Koerhuis aan. "Ik verwacht dat de regio Zwolle ook blijft duwen."

Handreiking

November vorig jaar pleitten Overijssel en Gelderland nog voor de bouw van zo'n 75.000 woningen om de verhuisstroom van mensen uit de Randstad op te kunnen vangen. Toen al keken beide provincies al nadrukkelijk naar het Rijk om met een handreiking te komen. Koerhuis hoopt dat er binnenkort voor Overijssel ook een woondeal kan worden afgesloten voor de regio Zwolle.