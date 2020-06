Annelies Futselaar stopt als fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Enschede

Annelies Futselaar stopt als fractievoorzitter van de SP in Enschede. Ze blijft wel voor de SP in de gemeenteraad. De rol van het fractievoorzitterschap begint haar steeds zwaarder te vallen.

Dat heeft volgens haar te maken met de onderlinge verhoudingen in de Raad en de verplichtingen die het voorzitterschap met zich meebrengt.

Bovendien is er de moeizaam verlopende samenwerking tussen coalitie- en oppositiepartijen die over het algemeen niet de schoonheidsprijs verdienen. "De energie die me dit kost besteed ik liever aan andere zaken die ik belangrijk vind", zegt Futselaar. Ze maakt zich grot zorgen over de polarisatie die wordt aangewakkerd door Enschedese coalitie- en oppositiepartijen.

Daarmee verpest je de verhoudingen tussen groepen bewoners, vindt ze. Ze geeft in de verklaring van de SP over haar afscheid aan dat ze met andere organisaties en als raadslid wil proberen 'deze smet op onze samenleving' een halt toe te roepen. Futselaar wordt opgevolgd door Piet van Ek. Ze heeft er alle vertrouwen in dat Van Ek een goede opvolger is en wenst hem veel succes.