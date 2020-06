Gaat Zwolle na het tragische ongeluk wat aan de hoge bomen in Stadshagen doen?

Het was woensdag een tragisch ongeval in Zwolle. Tijdens het noodweer viel een boom in de wijk Stadshagen bovenop een 52-jarige inwoonster die door de Drapenierlaan fietste. De vrouw kwam daarbij om het leven. Al snel volgden reacties op social media dat bewoners al langer over de (te) hoge bomen klagen, maar is dat wel zo? En wat gaat de gemeente na dit tragische ongeval doen?

In de wijk staan veel hoge en snelgroeiende bomen, voornamelijk zilveresdoorns. Lange rijen met hoge bomen, deze moeten de lanen écht de uitstraling van een groene laan geven. Ook de Drapenierlaan.

Overlast door bomen

Uit navraag bij de gemeente blijkt dat er de afgelopen jaren inderdaad vijf klachten uit de wijk zijn gekomen. Deed de gemeente dan niets met de klachten over de gevaarlijke bomen? Nee, want de klachten gingen namelijk niet over het gevaar, maar over de overlast.

De bomen zijn een aantal bewoners een doorn in het oog. Dat komt vooral door de grote hoeveelheden vallend blad en de beperkte opbrengst van zonnepanelen op de daken door de grote bomen. Verder gingen de klachten over takken die richting de huizen groeiden, groene aanslag en schaduwvorming door de bomen.

Snoeiwerkzaamheden

Aan die meldingen heeft de gemeente wél gehoor gegeven. Volgens de gemeente is er regelmatig gesnoeid. In februari zijn er bijvoorbeeld aan de Klokkengieterlaan (dichtbij de Drapenierlaan) zelfs vijftig bomen gerooid, maar dat is volgens de gemeente niet gebeurd omdat de bomen te groot, oud of slecht waren.

"Bij de aanleg van de laan is bewust gekozen voor dubbele rijen bomen aan weerszijden van de straat, vrij dicht op elkaar, om snel een groene laan te creëren. De bomen zijn inmiddels zo groot dat ze elkaar in de weg beginnen te staan. Daarom hebben we ervoor gekozen om aan beide kanten een rij bomen weg te halen, zodat de overgebleven bomen zich gezond en veilig verder kunnen ontwikkelen", vertelt gemeentewoordvoerder Sam Rademaker.

Daarbij zou de situatie aan de Klokkengieterlaan niet hetzelfde zijn als aan de Drapenierlaan. Op de plek waar het tragische ongeluk plaatsvond, is geen sprake van een dubbele, maar een enkele rij bomen.

'Geen reden om in te grijpen'

Het ongeluk is voor Zwolle geen directe aanleiding om in te grijpen. Rademaker: "De bomen aan de Drapenierlaan zijn eind 2017 geïnspecteerd door een externe deskundige. Alle bomen in Zwolle worden eens per drie jaar geïnspecteerd. Dat betekent dat de bomen in deze straat dit jaar sowieso opnieuw geïnspecteerd worden. Als de bomen gezond zijn, is er geen reden om in te grijpen."

Wat de oorzaak van de vallende boom is, is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan.