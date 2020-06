Burgemeester sluit villa Willemsoord waar crystal methlab zat

In het pand aan de Ronde Blesse is een drugslab aangetroffen (Foto: Wilbert Bijzetter)

Bij de inval in het lab aan de Ronde Blesse is de 65-jarige bewoner opgepakt. Hij blijft tot aan de eerste rechtszitting, over zo'n tweeënhalf maand, vastzitten.

Ook een pand in Oldemarkt is de komende tijd gesloten. Daar is onlangs een hennepkwekerij aangetroffen.

Inzetten op criminaliteit

Rob Bats: "We signaleren in toenemende mate zowel landelijk, regionaal als lokaal dat er meer hennepkwekerijen en drugslaboratoria opgespoord en ontmanteld worden. In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit zetten politie, OM en gemeente hier dan ook vol op in."

"Dat laten we in een onlangs gevoerde campagne van de regio IJsselland zien. In deze campagne richten we ons specifiek op de inwoners. We vragen hun aandacht voor dit probleem en maken hen bewust van de gevaren die een hennepkwekerij of drugslab in de buurt met zich meebrengt."