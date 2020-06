Liefde overwint corona: speeddaten voor ouderen enorm in trek na maanden eenzaamheid

Getty Schepers van DatingOost is er maar druk mee: coronaproof speeddates organiseren voor mensen boven de 63 jaar. De tafels worden ver uit elkaar gezet, er is desinfecterende gel en deelnemers kunnen handschoentjes en mondkapjes dragen.

Eerder kocht Schepers tientallen spatschermpjes die in het midden op de tafeltjes staan, maar daar kunnen de daters nog niet echt aan wennen. "De meesten praten langs de spatwandjes", lacht Schepers.

Hippe, fitte ouderen

Op de vraag of het wel verstandig is om dates voor ouderen te organiseren in deze coronatijd, zegt Schepers resoluut: "Onze daters zijn niet bang. Als iemand ziek is, komt die heus niet. Het zijn fitte, hippe en moderne mensen die het gaan proberen in de liefde."

En de ene keer lukt dat, de andere keer niet. "Maar het zou mooi zijn als je hier goede contacten aan overhoudt, met wie je kan wandelen of naar de bioscoop, de schouwburg of het museum kan gaan. In ieder geval weg van de eenzaamheid."

De eerstvolgende sessie is volgende week in Holten, daar zijn nog maar een paar plaatsen vrij.