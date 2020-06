Fors meer cybercrime in Overijssel: voor het eerst vaker dan woninginbraken

Voor het eerst is het aantal meldingen van cybercrime in Overijssel hoger dan het aantal woninginbraken. In mei vonden in onze provincie 119 cybercrime-incidenten plaats, tegenover 69 woninginbraken. Dat blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl, dat de meest recente politiecijfers analyseerde.

De eerste vijf maanden van dit jaar zijn de inwoners van Overijssel relatief vaak getroffen door een vorm van cybercrime. Per 10.000 inwoners zijn sinds januari dit jaar 2,3 cybermisdrijven geregistreerd bij de politie, terwijl dit vorig jaar in dezelfde periode nog op 0,4 incidenten lag. Overijssel volgt daarmee de landelijke trend.

De uitbraak van het coronavirus wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de stijging van het aantal cybercrime-meldingen. Doordat mensen thuis moesten blijven, was het voor criminelen lastig om in te breken. Ze verlegden hun werkterrein naar de digitale wereld.

Wat is cybercrime?

Cybercrime is misdaad gepleegd met ICT, gericht op ICT. Criminelen gaan dus te werk met een computer, smartphone, smartwatch of tablet, kortom alles waar een processor in zit. Voorbeelden zijn hacking, DDoS-aanvallen, ransomware en virussen.

Ook mensen zonder computer of internetaansluiting kunnen slachtoffer worden van cybercriminelen. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips, die kunnen worden gemanipuleerd. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercriminaliteit.

Nu online shoppen sinds de corona-uitbraak in populariteit is gestegen, is de kans dat mensen in nepsites trappen ook toegenomen. Daarnaast is er veel meer sprake van vriend-in-nood fraude (veelal via WhatsApp), identiteitsfraude en malicieuze apps in de App Store.

Deventer

In Overijssel zijn inwoners van Deventer relatief het vaakst slachtoffer van cybercrime. Per 10.000 inwoners kwamen daar 5,4 meldingen van cybercrime voor. Daarna volgen de gemeenten Hof van Twente en Kampen, met 4 meldingen per 10.000 inwoners. In Losser en Wierden werden relatief gezien de minste cyberincidenten geregistreerd: 0,4 incidenten per 10.000 inwoners.