Drugslab bij Hengelose kaasboer uiterst professioneel; personeel had zelfs identieke sporttassen

Het was allemaal tot in de puntjes voorbereid, de productie van de drug speed in een schuur achter een Hengelose kaasboerderij aan de Topweg. Voor de 'medewerkers' werden zelfs identieke sporttassen aangeschaft, om hun spullen te kunnen vervoeren. Maar ondanks de zorgvuldige planning had de recherche na een tip het drugslab al snel in de smiezen. RTV Oost kreeg een kijkje in het onderzoeksdossier.

De tip die leidde tot ontdekking van het lab, kwam binnen bij de Haagse politie. 'Hagenees Dave is bezig met de productie van drugs.' De recherche startte vervolgens met onderzoek 'Lech'. Direct werden de auto- en telefoonbewegingen gevolgd van Dave, die zichzelf op Facebook 'oplichter bij list en bedrog' noemt. De recherche ziet direct dat er opvallend veel ritjes worden gemaakt naar Hengelo.

Onopvallend

In Twente breidt het onderzoek zich uit. Gezien wordt dat Daniele, bewoner van de kaasboerderij, geregeld af- en aan rijdt met mannen in zijn Peugeot. Hij pikt ze elders op in Hengelo om ze bij de schuur af te zetten. Dat alles natuurlijk om niet teveel in de kijker te lopen. Te veel auto's op het terrein zou misschien kunnen opvallen.

Miljoenen

Begin maart besluit de politie om een inval te doen. In de schuur treffen ze een enorm lab aan, in werking. Rondom de kookketels wordt nog volop geklust. Het plafond wordt gestut.

De politie houdt vijf mannen aan: Hagenees Dave, bewoner Daniele en drie Arnhemmers. Uit berekeningen van een gespecialiseerd team blijkt dat er met gemak binnen een paar dagen voor miljoenen aan drugs kan worden gefabriceerd in het lab.

Slaapplaats en identieke sporttassen

Naast verschillende ketels en liters aan chemicaliën, zijn er ook een kantine en slaapruimte gebouwd. "In dergelijke grote labs wordt wel vaker geslapen", zegt het OM. "Het productieproces neemt flink wat tijd in beslag, zo'n 24 tot 30 uur. Daar moet je bij blijven."

Slaap- maar ook werkspullen zijn allemaal weggestopt in identieke sporttassen. De Arnhemmers maken hun rol in het lab zo klein mogelijk in verhoren bij de politie. Zo zegt Nico, de 'oude man', dat hij was ingehuurd om te klussen. "Ik kon zwart wat bijverdienen. Maar toen ik eenmaal bij de klus was afgezet, wist ik al snel dat het niet pluis was. Het stonk er ontzettend. Toen ik zei dat ik niet wilde meewerken, werd me meegedeeld dat het al te laat was. Ik wist inmiddels waar het lab gevestigd was, dus werd gedwongen om mee te werken." De 'oude man' heeft naar eigen zeggen vooral timmerwerk uitgevoerd.

Onderknuppel

Een andere Arnhemmer, Jeffrey, zegt in eerste instantie dat hij er alleen was om eten te brengen. De politie heeft bij de inval ook inderdaad vers eten aangetroffen. Maar later zegt hij in verhoren dat hij toch wel wist 'dat er iets met drugs werd gedaan.' Ook geeft hij toe dat hij een airco heeft geplaatst en 'wat andere klusjes' heeft uitgevoerd. Volgens zijn advocaat blijft het daar wel bij. "Mijn cliënt was een onderknuppel."

De derde Arnhemmer, Edwin, houdt vooralsnog zijn kaken stijf op elkaar. Hij werd aangetroffen in de slaapruimte. In het lab werd geen DNA van hem aangetroffen. Zijn advocate zegt: "Hij was er aanwezig, meer niet."

Dave

De hoofdverdachte is Hagenees Dave. Ook in zijn huis werd een inval gedaan. Daar vond de politie allerlei spullen, die gebruikt worden in drugslabs. Tegen de politie zegt hij vooralsnog niks. Ook zijn advocaat laat weinig los. "Het onderzoek is inderdaad begonnen bij mijn cliënt."

Vragen of Dave een bekende is in de Haagse drugswereld blijven onbeantwoord. Twee rechercheurs zeggen nog wel glimlachend: "We kennen hem nu in ieder geval wel."

Gevaarlijk

Bewoner Daniele heeft wel verklaringen afgelegd bij de politie. Zo erkent hij 'dat hij meermalen vier mannen naar de boerderij bracht in zijn Peugeot' en dat hij de schuur beschikbaar heeft gesteld. Hij heeft schulden. Daniele is de enige verdachte die zijn strafproces in vrijheid mag afwachten.

Op vragen van RTV Oost wil hij niet ingaan. "Er is al genoeg kapot gemaakt. En als ik dingen vertel kan dat ook gevaarlijk zijn voor ons", daarmee doelend op het gezin dat op de kaasboerderij woont. Daniele heeft intensief contact met de reclassering. "Ik probeer mijn leven weer op te pakken en ben op zoek naar een eigen huisje."

Vijfhonderd pagina's

Het onderzoek Lech kent inmiddels meer dan vijfhonderd pagina's. Daarnaast is per verdachte nog eens een extra dossier samengesteld. De rechtbank wil graag na de zomer het strafproces tegen de mannen voeren.

De kaasboer is ook verdachte in het onderzoek, het lab was op vijf meter van zijn huis gevestigd. Onbekend is nog of hij wordt vervolgd.