Zwollenaar Joost beklimt Mont Blanc op eigen trap

De Zwollenaar is niet de enige die deze maand een berg beklimt op een trap. Van Dieren doet namelijk mee aan sponsoractie The Climb, waarbij geld wordt opgehaald voor mensen in ontwikkelingslanden die extra zijn geraakt door de coronacrisis.

768 traptreden

Iedere deelnemer mag zelf een berg kiezen. De Zwollenaar koos voor de hoogste berg van Europa. "De Mont Blanc is 4800 meter hoog, maar we hebben het voor deze actie afgerond naar 5000 meter. Daarvoor moet ik 20.000 traptreden afleggen."

Om dat doel te halen, moest Van Dieren de afgelopen acht dagen iedere dag 81 keer de trap op en af. Dat deed hij thuis of ergens buiten in Zwolle. Vandaag sluit hij zijn actie af in de Peperbus. "Ik ga in ieder geval zeven keer omhoog."

50.000 euro en conditie

De Zwollenaar wil samen met de andere deelnemers 50.000 euro ophalen voor het goede doel. "We zijn al goed op weg. Dat is fantastisch! Erg veel mensen steunen het doel en er doen veel mensen mee, dus ik denk dat we het gaan halen."

Bijkomend voordeel van de actie is dat Van Dieren zijn conditie flink heeft verbeterd. "Een kwartier traplopen schijnt gelijk te staan aan een half uur hardlopen. Ik doe dus iets aan m'n gezondheid en steun tegelijk het goede doel."