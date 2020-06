Fraude met 'corona-examens' UT: 280 studenten moeten opnieuw aan de bak

De Universiteit Twente heeft 280 examens ongeldig verklaard nadat bleek dat een aantal studenten zich schuldig had gemaakt aan fraude. Het ging om een 'corona-examen': een toets die vanwege het coronaprotocol per video moest worden afgenomen. De fraudeurs kregen in een ultimatum nog wel de kans zich vrijwillig te melden, maar omdat daar niet iedereen gehoor aan gaf moeten nu alle studenten het examen over maken: ook de eerlijke jaargenoten.

De UT wil volgend collegejaar af van deze toetsen-op-afstand en de studenten weer 'fysiek' hun examen laten afleggen.

Het ging om een online-examen voor de opleiding Technical Computer Science. Nadat de toets begin april werd afgenomen, kreeg de docent al snel argwaan. Vooral omdat sommige studenten ineens uitzonderlijk goed presteerden of doordat ze dezelfde foute antwoorden gaven.

Laatste kans

Daarop kregen de studenten een laatste kans: als de fraudeurs zich zouden melden, zou het examen weliswaar ongeldig worden verklaard, maar zouden de malversaties zonder verdere gevolgen blijven. Zo niet dan zou het examen voor alle studenten ongeldig worden verklaard. Waarmee de fraudeurs dus hun eerlijke jaargenoten ernstig zouden duperen.

Na die oproep meldde zich circa tien procent die het gesjoemel toegaf, maar volgens modulecoördinator Pieter-Tjerk de Boer was dat te weinig. Uit onderzoek bleek dat circa de helft van de fraudeurs zich stil had gehouden. Daarop werden alsnog alle 280 examens ongeldig verklaard.

Corona speelde rol

Volgens UT-woordvoerder Laurens van der Velde is fraude van alle tijden, maar zal het feit dat het examen online plaatshad ongetwijfeld een rol hebben gespeeld: "Je hebt altijd studenten die zich in hun eentje thuis onbespied wanen. En dan zijn onze studenten creatief en ondernemend genoeg om daar op in te spelen."

Antwoorden verspreid

Bronnen verklaren tegenover RTV Oost dat een van de studenten via de website Chegg.com erin geslaagd zou zijn een aantal examenopgaven te bemachtigen. Via deze website kunnen studenten tegen betaling van 35 dollar informatie inwinnen om te kunnen oefenen voor belangrijke toetsen.

De student zou deze informatie vervolgens onder collega-studenten hebben verspreid. Naar verluidt in een aantal gevallen tegen betaling.

De UT-woordvoerder zegt niet te weten hoe de fraude in z'n werk ging: "Bij mij is alleen bekend dat ze informatie hebben uitgewisseld, maar de technische achtergronden ken ik niet."

Big Brother

Er is de afgelopen tijd een openbaar debat geweest over de manier waarop examens en tentamens in coronatijd worden afgenomen: het zogenoemde proctoring. In Amsterdam stapten studenten naar de rechter omdat ze vonden dat het in strijd was met de privacy dat docenten en 'cybersurveillanten' via onder meer een webcam over hun schouder meekeken. Maar de rechter ging niet mee in hun 'big brother-theorie'.





Overigens controleert de UT niet via de intussen veelbesproken webcams en speciale software in toetsenborden, maar probeert onder meer via de manier van vragen stellen het frauderen zoveel mogelijk te voorkomen.

Op de campus

De UT wil nu af van de 'corona-examens', die op afstand moeten worden gemaakt. De studenten krijgen een dezer dagen te horen dat de universiteit vanaf het komend collegejaar de examens en tentamens weer zoveel mogelijk op de traditionele wijze wil afnemen, op het campusterrein. "Er zijn tal van technische maatregelen te bedenken om fraude tegen te gaan, maar we willen toch in het nieuwe jaar dat onze studenten weer fysiek aanwezig zijn. Niet alleen voor tentamens en examens, maar ook voor afstudeeropdrachten, praktijkonderwijs en andere projecten", aldus Van der Velde.

'Deuk in vertrouwen'

De 280 studenten van Technical Computer Science moeten nu opnieuw hun examen maken, waarschijnlijk het volgend collegejaar. Volgens opleidingsdirecteur Arend Rensink geen optimale situatie: "Liever zouden we de toets nog dit collegejaar afnemen. Maar, vanwege de coronacrisis kan dat niet op de campus. En we zien het niet zitten om dit online experiment nog eens te doen. Er is toch een deuk in het vertrouwen."

Vals spelen

De tien procent van de fraudeurs die zich vrijwillig meldde, moet eveneens de toets over doen. De fraude wordt niet gemeld bij de examencommissie. "Iedereen waartegen we sterk bewijs hadden, heeft zich gemeld", aldus De Boer. "Het probleem zit echter in het grijze gebied. We weten niet precies wie vals speelde, maar zien in de statistische analyse dat de antwoorden nog steeds te veel op elkaar lijken. Voor de hele groep geldt dus: de toets moet overnieuw."

Rensink benadrukt overigens dat de opleiding maatwerk biedt voor studenten die in de knel dreigen te raken met hun studie. "Deze situatie is gewoon heel vervelend. Voor alle eerlijke studenten levert het een hoop extra werk op in het komend collegejaar. En ook voor de docenten."

'Plechtig beloven'

Overigens had de UT - nadat de coronamaatregelen van kracht werden - een moreel appèl gedaan op de studenten. De UT ging ervan uit dat de eigen studenten voldoende technisch onderlegd zijn om digitale beveiliging te omzeilen, vandaar dat hen nadrukkelijk is gevraagd 'plechtig te beloven' geen misbruik te maken van de corona-maatregelen.



"We hebben geprobeerd ze aan te spreken op hun eigenlijk verantwoordelijkheden", aldus zegsman Van der Velde. "Door ze erop te wijzen dat ze ons dan wel voor de gek kunnen houden, maar dat ze daarmee in feite ook zichzelf voor de gek houden."