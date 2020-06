Middenvelder Lucas Schoofs verlengt bij Heracles Almelo

"Ik voel me goed in Almelo en bij deze club. Ik ben dan ook heel blij met dit nieuwe contract. Vlak voordat de competitie tot zijn einde kwam heb ik mijn debuut mogen maken, uit tegen ADO Den Haag. Dat smaakte naar meer. Mijn doel is dan ook nog meer van mezelf te laten zien", luidt de eerste reactie van de 23-jarige Belg.

Technisch directeur Tim Gilissen is eveneens content met de contractverlenging van Schoofs. "Vorig jaar september is Lucas bij de club gekomen. Bij ons heeft hij na lang blessureleed de draad weer opgepakt. Wij geloven dat er nog rek zit in zijn kunnen en dat hij dit tweede jaar kan gebruiken om dat te bewijzen. Los daarvan is Lucas een goede prof, daarin is hij een voorbeeld", aldus Gilissen.

Schoofs kwam aan het einde van de transferperiode van vorig jaar naar Almelo. Hij kwam tot nu toe tot één wedstrijd. Tegen ADO Den Haag speelde hij de gehele wedstrijd als rechtsback.