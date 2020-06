Zwollenaar Vincent de Vries schreef tweede boek over Ricksen: 'Hij behield tot het laatst zijn humor'

Oud-international Fernando Ricksen behield tijdens de laatste maanden van zijn leven altijd zijn humor. Dat zegt schrijver Vincent de Vries uit Zwolle over de profvoetballer die in september 2019 overleed aan de gevolgen van ALS. De Vries publiceerde onlangs zijn tweede boek over Ricksen.

Ricksen stond bekend om zijn strijdlust in het veld, maar ook om zijn wilde leven daarbuiten, vol vrouwen, drugs en drank. Het eerste boek van De Vries, Vechtlust, verscheen eind oktober 2013, vrijwel gelijktijdig met het moment waarop de diagnose ALS werd vastgesteld.

De Vries: "Het eerste boek was af, ging naar de drukker en had toen nog een productietijd van ongeveer een maand. Maar in dat boek staat eigenlijk niets over zijn ziekte, want precies in die periode werd Fernando ziek. Toen vroeg hij me of ik hem wilde volgen. Of ik wilde beschrijven hoe hij met zijn ziekte omging."

Dat deed De Vries. In het nieuwste boek De Finale Strijd komt naar voren dat Ricksen ook tijdens zijn ziekteproces zoop en snoof. Maar ook grappige momenten worden in het boek beschreven. En die waren er volop.

Celtic-fan

Ricksen bracht zijn laatste maanden door in een hospice in Schotland. Daar zocht De Vries hem regelmatig op. Wat de schrijver opviel was dat de oud-voetballer zijn humor altijd behield. "Tot het laatst aan toe. Ik weet nog dat ik de allereerste keer in dat hospice kwam, toch een beetje met een knoop in mijn maag. En toen zei Fernando tegen mij, met zijn spraakcomputer, dat er problemen waren. Ik dacht 'wat is er nu dan weer?'."

Het 'probleem' bleek dat een van de verpleegsters een groot fan van Celtic was. "Daar moest Fernando natuurlijk even iets aan doen. Had ie een grote foto besteld op canvas van zijn tijd bij Rangers, om het 'Celtic-virus' uit haar lijf te krijgen. Met een knipoog hoor, want hij werd daar heel goed verzorgd."

Kist

Ricksen overleed op 18 september 2019 op 43-jarige leeftijd. Bij de uitvaart, een week later, was Vincent de Vries een van de kistdragers.