Coronacrisis raakt boeren in het Vechtdal hard

Zo'n 850 boeren uit het Vechtdal zeggen door de coronacrisis een flinke inkomstendaling te hebben. Gemiddeld hebben zij bijna dertig procent minder omzet gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen is uitgevoerd.

Er is een enquête gehouden onder ruim 1.700 agrarische ondernemers uit het Vechtdal, evenredig verdeeld over de drie gemeenten. De uitkomsten van het onderzoek moeten ertoe leiden dat de boeren passende hulp kan worden geboden.

Bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van verkoop aan de horeca of export worden extra hard getroffen, zo blijkt uit het onderzoek. Op de lange termijn verwachten veel ondernemers dat de opbrengsten van hun producten (verder) zullen dalen. Bedrijven met nevenactiviteiten zijn bezorgd over hoe ze hun activiteiten moeten vormgeven in de anderhalvemetersamenleving.

Verduurzaming op lager pitje

Door de verminderde inkomsten worden grote, duurzame investeringen, zoals de aanschaf van zonnepanelen, investeringen in dierenwelzijn en saneren van asbestdaken, uitgesteld.

Het onderzoek is uitgevoerd door MarketingOost en Stimuland. Zij doen de aanbeveling dat bij opstellen van nieuw beleid op het gebied van duurzaamheid rekening moet worden gehouden met het beperkte budget van de agrariërs.

Beter beeld

Wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen: "We gaan graag in gesprek met de sector over hoe we ondernemers kunnen helpen te herstellen van deze crisis. Overigens kunnen agrarische ondernemers ook nu al bij ons terecht. In de gemeenten zijn erfcoaches actief. Maar ook het Ondernemershuis voor het Vechtdal of het platform Boer & Toekomst helpen graag bij vragen over bijvoorbeeld de anderhalvemeterrichtlijnen of het aanvragen van hulp bij bijvoorbeeld sociale (gezins)problemen."