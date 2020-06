Tour du Overijssel: is er nog wel een camping vrij deze zomer?

Bij camping De Besthmenerberg in Ommen hebben ze nog plek vrij voor begin juli. "Maar het gaat hard", vertelt parkmanager Oscar Jipping. Het wordt waarschijnlijk drukker dan vorige zomers, omdat mensen toch veel in eigen land blijven. We merken ook de onzekerheid. Veel mensen maken hun keuze op het laatste moment."

En die keuze betekent vaak geen vakantie aan de Middellandse Zee, maar dat maakt de bezoekers in Ommen weinig uit. "Hier zitten met mijn familie is mij meer waard dan een plek aan zee", vertelt een campinggast. "We staan hier het hele seizoen, en hebben tot nu toe prima weer. Dus lekker houden zo!"

Eigen sanitair

Dat de plekken snel vergeven zijn merken ze ook bij camping De Blauwe Hand in Wanneperveen. "Nog wel plek, maar ook hier gaat het heel hard nu", vertelt eigenaar Anneke Sasbrink.

Op de camping in de Kop van Overijssel staan voornamelijk sta-caravans met eigen sanitair, en dat was voor de eigenaren een grote opluchting. "Sommige campings die voornamelijk plek hebben voor tenten gaan het niet redden. Dat is natuurlijk ontzettend jammer, maar gelukkig hebben wij dat niet."

Wijnproeverij

Een stel aan de waterkant, dat een weekend vanuit Harderwijk in Wanneperveen komt bivakkeren, zou deze week eigenlijk op de heuvels van Toscane uitkijken, maar dat liep dus anders.

"En dus besloten we om als alternatief hiernaartoe te gaan", vertellen de twee. "Het verschil met Wanneperveen en Toscane is tenslotte klein. We missen alleen nog een goede wijnproeverij, dat is alles", besluiten ze lachend.