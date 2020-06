Andries Ulderink tekent meerjarig contract als assistent-trainer bij FC Twente

Het was al zo goed als rond, maar nu is er dan ook witte rook. Andries Ulderink wordt met ingang van komend seizoen de rechterhand van Ron Jans. De nieuwe assistent-trainer tekent bij de Enschedese club een contract voor twee seizoenen.

Opmerkelijk, aangezien Jans gisteren zijn handtekening zette onder een verbintenis voor één jaar. "In de gesprekken met Jan Streuer en Ron Jans was ik onder de indruk van de voetbalkennis en de energie die van de heren uitging. Vanaf de eerste seconde voelde het vertrouwd. FC Twente is genoodzaakt jonge spelers zoveel mogelijk te laten doorgroeien naar de eerste selectie. Daar wil ik bijvoorbeeld heel graag mijn steentje aan bijdragen", zegt Ulderink over zijn nieuwe klus.

Veel contact

Ulderink kan niet wachten om te starten. "Ik heb de club vaak gezien vanaf de tribune en vanuit mijn functie als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles veel contact gehad met FC Twente. De afgelopen weken zag je door het grote aantal seizoenkaartverlengingen wat voor een binding er is in deze regio. Dat is mooi om te zien. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan."

Ervaring

Technisch directeur Jan Streuer reageert opgetogen op het aantrekken van Ulderink. "We zijn heel blij met de komst van Andries Ulderink als assistent van Ron Jans. Het is goed dat we na de komst van Jans al zo snel de volgende uitbreiding van de technische staf kunnen aankondigen. We hebben gedreven mensen nodig met ervaring en die weten wat er op dit moment gevraagd wordt bij de club. Andries Ulderink past volledig in dat plaatje", vult hij tot slot aan.

Ulderink was in het verleden hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles en De Graafschap. Later werkte hij met Jaap Stam samen bij Jong Ajax en Reading. Eind 2018 werd de 50-jarige Achterhoeker weer hoofdtrainer, bij Ajax Cape Town. Begin dit jaar stapte Ulderink op bij de club uit Zuid-Afrika. Sindsdien zat hij zonder club.

Van Dinteren

Jans liet tijdens zijn presentatie weten dat hij naast Ulderink nog een assistent aan de technische staf toe wil voegen. Ivar van Dinteren lijkt de voornaamste kandidaat voor die positie.