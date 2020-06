Minister Van Engelshoven in gesprek met Overijsselse theatermakers en artiesten over coronamaatregelen

Minister Ingrid van Engelshoven in gesprek met de cultuursector over de coronamaatregelen (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Minister Ingrid van Engelshoven was vandaag in de provincie. In Enschede en Deventer sprak ze met mensen uit de cultuursector over coronamaatregelen, de gevolgen en de toekomst.

Veel mensen die werkzaam zijn in de cultuursector zagen de afgelopen maanden de inkomsten wegvallen. Artiesten, theatergezelschappen en cabaretiers lijden onder de coronacrisis en beperkende maatregelen.

Spaargeld

Een van hen is cabaretier Thijs Kemperink uit Albergen. Achtenvijftig boekingen werden vanwege corona geannuleerd. Kemperink komt in aanmerking voor een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo), maar de uitkering is niet genoeg om het hoofd boven water te houden. "Gelukkig heeft mijn vrouw ook inkomen en hebben we spaargeld. De regeling is mooi maar niet genoeg om mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en de hypotheek te betalen. Maar je hoort mij niet klagen hoor, ik ben blij dat ik het krijg."

Problemen

Minister Van Engelshoven was in Enschede en Deventer en ging in gesprek met theatermakers, uitvoerende artiesten en lokale en regionale bestuurders. Ze wilde weten hoe de sector omgaat met de coronamaatregelen en tegen welke problemen men aanloopt. "Het waren inspirerende gesprekken met creativiteit, doorzettingsvermogen en de bereidheid om samen te werken. Goed om te horen."

Knip trekken

Naast het eerste noodpakket in maart werd later nog eens 300 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de noodlijdende cultuursector. Van Engelshoven was dan ook niet naar Overijssel gekomen om nog eens de knip te trekken.

Vijftien weken

Kemperink heeft afgelopen vrijdag voor het eerst in vijftien weken weer op de planken gestaan. "In Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk, twee voorstellingen voor twee keer dertig man publiek. Een volle zaal is makkelijker te bespelen, ik moest flink aan de bak. Het voelde fijn om met microfoon in de hand weer op het podium te staan."