'Overijssel moet bij Haagse lobby voorbeeld nemen aan noordelijke provincies'

Videoreportage over het belang van provinciale invloed in Den Haag

Overijssel kan veel meer voor elkaar krijgen in de Haagse politiek al er op een andere manier wordt gelobbyd. Daarbij kan Overijssel een voorbeeld nemen aan de drie noordelijke provincies. Dat zegt het GroenLinks kamerlid Wim-Jan Renkema, die sinds kort in onze provincie woont. Overijssel en Gelderland willen meer invloed hebben in de landelijke politiek en zijn een campagne begonnen om bij de volgende verkiezingen meer oosterlingen in de tweede kamer te krijgen.

Renkema woont sinds het begin van dit jaar in Steenwijk. Daarvoor profileerde hij zich vooral als noorderling en werd hij regelmatig aangesproken door lobbyisten van de drie noordelijke provincies.

Groot verschil met hoe Noord-Nederland het doet

"Ik denk dat Overijssel het niet heel veel anders doet dan andere provincies. Je moet ook niet het beeld hebben dat al die provincies over elkaar heen struikelend naar Den Haag willen. Maar ik zie wel een groot verschil hoe Noord-Nederland het doet."



Overijssel werkt in Den Haag samen met Gelderland, maar de drie noordelijke provincies werken veel intensiever samen. "Mijn agenda als noordelijk kamerlid was grotendeels gevuld met lobbygesprekken."

Niet veel gemerkt van Overijsselse lobby

Lobbyist Hans Verbeek stelt dat Overijssel ondervertegenwoordigd is in Den Haag: "Veel Kamerleden komen uit de Randstad. Wij zijn ondervertegenwoordigd als Overijssel in de Tweede Kamer. Dat is op zich niet zo heel erg, maar dat betekent wel dat de Kamerleden die voor onze dossiers opkomen in elk geval goed geïnformeerd moeten zijn."



Renkema: "Toen ik in Drenthe woonde, werd ik heel actief benaderd door de lobbyisten van Noord-Nederland. Sinds januari heb ik nog niet zoveel gemerkt van Overijssel."

Anders aanpakken

SP-Kamerlid Frank Futselaar uit Zwolle denkt dat onze provincie het anders aan moet pakken, bijvoorbeeld in de lobby rondom de N35. "Ik zou bijna zeggen: als we iets aan het karrenspoor willen doen, moeten we elke dag met het Twitteraccount van de provincie Overijssel mensen in de file laten zien."



"En dat voortdurend Twitteren naar politici of iets dergelijks. Ik denk dat ze daar heel gevoelig voor zijn. Dat betekent trouwens niet dat de professionele lobbyist onzinnig is, zeker als je een ingewikkeld dossier hebt."

'Prominenter profileren'

"Ik denk dat het belangrijk is dat provincies verder van de Randstad goed werken aan hun positie”, aldus Renkema. "Wij hebben natuurlijk te maken met krimp in onze regio’s, we hebben ook te maken met de sterke groei in de Randstad. Uiteindelijk zal Nederland sterker worden als we samen optrekken. Dan zouden provincies die we nu wat vaker zien als de periferie, zich wat prominenter moet kunnen profileren."



Gedeputeerde Eddy van Hijum stelt dat Overijssel soms best een beetje brutaler mag zijn: "Je moet je plek op de Haagse agenda ook opeisen. Ik denk ook dat we dat steeds beter doen."