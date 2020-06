Vertrouwen personeel Vredestein daalt tot nulpunt: 'Directie chanteert ons'

Bij de vestiging in Enschede moet driekwart van het personeel vertrekken. Op deze locatie worden in de toekomst alleen nog banden geproduceerd die in een hogere prijsklasse vallen, zoals winterbanden.

De directie zegt dat alleen een snelle reorganisatie het bedrijf nog kan redden. Inmiddels is voor 686 personeelsleden ontslag bij het UWV aangevraagd. Een van de redenen voor de reorganisatie is dat de productie van de banden drastisch is ingekrompen: van 13.500 naar 11.500 autobanden per dag. Vijf jaar geleden waren dat nog 18.000 banden.



Den Haag

Het personeel doet er alles aan om het massa-ontslag te voorkomen en liet daarom deze week weer flink van zich horen. In Den Haag boden ze premier Rutte handtekeningen aan. Rutte bood een luisterend oor, maar kon verder niets toezeggen. Vanmiddag besprak de ondernemingsraad welke stappen het nog kan nemen. De teleurstelling overheerst.

Volgens Dennis van der Locht, voorzitter van de ondernemingsraad (OR), is het vertrouwen gedaald naar het nulpunt. Sterker nog, de OR voelt zich gechanteerd door de directie van Vredestein. "Dat gaat over het sociale plan", aldus Van der Locht. "Dat is iets tussen de werkgever en de bonden. Maar ze proberen nu de OR onder druk te zetten."

Daarmee doelt Van der Locht op de mogelijke gang naar de ondernemingskamer, een soort rechtbank voor conflicten op de werkvloer. Indien de OR dat plan doorzet, met als doel duidelijkheid te krijgen over cijfers, dan dreigt de directie volgens Van der Locht een streep te zetten door het sociale plan.

Laatste poging

Maandag zitten de OR en de directie weer bij elkaar. Van der Locht: "Dat zal een van de laatste pogingen zijn voor toenadering toe elkaar. Levert dat niets op, dan komen er vervolgstappen, dat moge duidelijk zijn."