Is er een verband tussen liquidatie Zweedse premier Palme en martelmoord in Deventer?

Over de historische moord op de Zweedse premier Olof Palme bestaan net zoveel complottheorieën als over de onopgeloste moord op John F. Kennedy. Een van die theorieën concentreert zich op Deventer.

In 1986 werd de Zweedse Premier Olof Palme doodgeschoten nadat hij een avondje uit was geweest. Een dader werd nooit aangewezen. Tot vorige week het Zweedse Openbaar Ministerie naar buiten bracht dat zij Stig Engström verantwoordelijk houden voor de liquidatie.

Mahmut Bilgili

Tot grote woede van rechercheur Dolf van Soest. "Razend, ik ben echt woedend," vertelt hij. Van Soest houdt zich sinds 1987 bezig met de moord op Mahmut Bilgili. Volgens hem houdt de moord op Bilgili namelijk verband met de moord op Palme.

Bilgili werd in 1987 vermoord. Zwaar toegetakeld werd hij uit het Twentekanaal gevist. Zijn tien vingers waren gebroken, hij had een flinke hoofdwond en zijn enkels waren verzwaard. Zijn lichaam had nooit gevonden moeten worden.

PKK

Het slachtoffer werkte als advocaat voor de Koerdische beweging PKK. Van Soest gelooft dat deze beweging achter de moord op de Zweedse premier zit. De Koerden zouden ontevreden zijn over de manier waarop Palme de Koerden in Zweden behandelde. Dat was volgens Van Soest het motief voor de moord op de premier.

Volgens de theorie van de Deventer rechercheur wist Bilgili van de plannen van de PKK maar was hij het er niet mee eens. Hij schreef daarom brieven naar de Zweedse autoriteiten. Die werden daar niet serieus genomen. Maar, stelt van Soest, kwam de PKK er wel achter dat Bilgili hen wilde verraden. Dat moest Bilgili vervolgens met de dood bekopen.

De theorie van Van Soest is volgens hem nooit als serieuze optie overwogen. Dat steekt hem, want hij gelooft nog altijd dat hij het bij het rechte eind heeft gehad. Bekijk in de video zijn hele verhaal.