Woondeal moet waterbedeffect in regio Zwolle voorkomen

Wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle gaat opnieuw in Den Haag pleiten voor een zogeheten woondeal. Met steun van het Rijk krijgt de woningbouw in een regio of gemeente dan een stimulans. "Zo'n woondeal is voor ons heel belangrijk, want op allerlei gebieden krijg je dan prioriteit. Nu sluiten we vaak achterin de rij aan", zegt Anker.

VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis heeft eerder deze week in de Tweede Kamer gezegd dat er een woondeal voor de regio Zwolle-Deventer moet komen. "In Oost-Nederland heeft Arnhem-Nijmegen al zo'n deal, nu is het tijd voor de andere kant van de medaille: Zwolle/Deventer", zei hij vanochtend in het programma Groot Onderhoud.

Nul op het rekest

Regio's met een woondeal hebben een streepje voor als er een impuls wordt gegeven aan de woningbouw. Ook helpt de overheid met het aanleggen van de benodigde infrastructuur, zodat projectontwikkelaars worden verleid om eerder te bouwen. In totaal hebben zes gebieden in Nederland zo'n overeenkomst met het rijk gesloten.

Zwolle, dat zich eerder al samen met Enschede en Deventer als gegadigde heeft gemeld, is blij met de steun van de VVD in de Tweede Kamer. "Ik hoop echt dat het helpt want wij krijgen tot op heden nul op het rekest bij het ministerie", zegt wethouder Anker.

Meters maken

Zwolle wil het bouwtempo van jaarlijks 600 nieuwe woningen opschroeven naar 1000 woningen. Binnen de gemeentegrenzen is er op de locatie van de IJsselhallen, rond de Zwartewaterallee, bij Oosterenk en in de Spoorzone nog ruimte voor de realisatie van enkele duizenden woningen, onder meer door het ombouwen van kantoren. "We kunnen meters maken."

Wel is het volgens Anker nodig om niet alleen in Zwolle maar ook in de wijde regio meer huizen te bouwen. "Er is sprake van een waterbedeffect. Mensen vanuit het westen komen in Zwolle wonen, waardoor Zwollenaren hun toevlucht nemen tot omliggende gemeenten als Dalfsen, Raalte en Hattem. Daar zijn woningzoekenden in die gemeenten weer niet blij mee."