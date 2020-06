Hoofdrolspelers Zwolse onderwereldoorlog aangehouden

De politie heeft een grote slag geslagen in haar strijd tegen de Zwolse drugsoorlog. Er zijn vier mannen aangehouden, onder wie twee hoofdrolspelers in de strijd. Eén van hen sloeg op de vlucht en gooide daarbij zijn vuurwapen weg. De vier mannen die zijn aangehouden, zijn 18, 26, 27 en 30 jaar oud.

De recherche hield de mannen aan in een onderzoek naar de schietincidenten en drugshandel in Zwolle. Ook werden twee huizen en twee bedrijfspanden doorzocht. Rechercheurs troffen drugs, een vuurwapen en geld aan.

Verdachten

Twee van de verdachten werden zelf al eens beschoten in de onderwereldoorlog die Zwolle teistert. De 26-jarige werd in 2016 net buiten Zwolle beschoten. Het busje waar hij inzat werd met een automatisch geweer onder vuur genomen. Hij werd gisteravond aangehouden in de Abel Tasmanstraat. Bij zijn vlucht gooide hij een vuurwapen weg.

De 27-jarige die is aangehouden wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident oktober vorig jaar aan de Klooienberglaan. De man zat samen met een ander in een busje toen hij werd geraakt in zijn schouder. Rechercheurs verdenken hem ervan dat hij ook zelf heeft geschoten met een vuurwapen die nacht. Ook wordt hij verdacht van drugshandel. Hij werd aangehouden in Heerde. Zijn huis aan de Klooienberglaan is doorzocht.

Aanhouding

De derde verdachte werd opgepakt aan de Van Spilbergenstraat in Zwolle voor drugshandel. De vierde man (30) werd opgepakt in een bedrijfspand aan de Korte Kamperstraat. Hij was aanwezig toen rechercheurs het pand uitkamden en drugs vonden.

Conflict

Volgens justitie maken de mannen onderdeel uit van een drugsbende die een conflict heeft met een concurrerende groep onder leiding van twee Afghaanse broers. De hoofdrolspelers uit die laatste groep zitten vrijwel allemaal vast. Zij moeten zich dinsdag voor de rechter verantwoorden.

Districtchef Ramon Arnhem is trots op de rechercheurs. "Ze hebben hard gewerkt aan het oplossen van de onderzoeken naar de verschillende schietincidenten in Zwolle. Dat heeft al geleid tot een aantal aanhoudingen en de onderzoeken gaan onverminderd door. We gaan voor een veilig en leefbaar district!"

Onderwereldoorlog

In de zogenoemde onderwereldoorlog waren de afgelopen jaren verschillende geweldsincidenten. Naast de eerder genoemde schietpartijen was er ook een aanslag in Stadshagen in september vorig jaar. Daar werden tientallen kogels afgevuurd op één van de Afghaanse broers.

Advocaten van die broers vroegen zich aldoor al af waarom leden van de concurrerende groep nog op vrije voeten waren. Daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen.