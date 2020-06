Aanhoudingen Zwolse onderwereld: "Niet filmen, niet filmen!"

"Wat nu weer?", verzucht een bewoonster van de Klooienberglaan in de Zwolse wijk Holtenbroek, als haar wordt gevraagd naar de aanhoudingen van gisteravond. "Houdt het dan nooit op!?" De vrouw doelt op het grote aantal geweldsincidenten in met name Zwolle-noord de afgelopen tijd. Verschillende schietpartijen tussen concurrerende drugsgroepen veroorzaakten grote onrust in de wijken. Gisteravond werden een aantal van de hoofdrolspelers in de drugsvete opgepakt.

Van de politie-inval is op zaterdagochtend niets meer te merken. Er zijn veel fietsers op pad en jonge gezinnen kuieren langs met kinderwagens. Vrijdagavond was dat anders. Toen stonden er op de Klooienberglaan verschillende politie-voertuigen geparkeerd. Ze deden een inval bij de 27-jarige bewoner, die volgens het opsporingsapparaat een hoofdrol speelt in de drugsvete die Zwolle alle lange tijd teistert.

Timmerman

De man werd afgelopen oktober beschoten met een machinegeweer, toen hij dicht bij zijn huis met iemand anders in een busje zat. De politie zegt dat hij daarbij heeft teruggeschoten en daarom is opgepakt. Volgens justitie werd hij beschoten door 'De Timmerman', in opdracht van twee Afghaanse broers waar hij al lange tijd strijd mee voert. Deze 'Timmerman' en de Afghaanse broers met hun rechter- en linkerhand moeten zich dinsdag bij de rechter verantwoorden.

De andere hoofdrolspeler die gisteravond werd opgepakt, is ook al eens beschoten. Samen met zijn broer werd hij in 2016 vanuit een rijdende auto onder vuur genomen. Volgens justitie zitten daar ook de Afghaanse broers achter. Bij zijn aanhouding gisteravond aan de Abel Tasmanstraat ging hij er vandoor. Tijdens zijn vlucht gooide hij volgens de politie een vuurwapen van zich af.

Tasmanstraat

Ook in die straat in de wijk Wipstrik lijkt het rustig te zijn, de ochtend na de arrestatie. Een buurvrouw kent het gezin goed, waar de politie een inval deed. "Ik ben met die jongens opgegroeid." Aan de politie-actie heeft ze niet heel veel aandacht besteed. "Ik zit niet de hele dag naar buiten te kijken natuurlijk. Wel heeft ze 'verschillende agenten, rechercheurs en undercovers' gezien.

Zodra RTV Oost wat beelden wil maken in de straat ontstaat er reuring. Een Turkse man, die net op zijn fiets brood heeft gehaald, ontsteekt in woede. "Jullie moeten stoppen met foto's maken. Het is een schande. Ik bel de politie." Even later gaat ook de deur open van het huis waar de opgepakte man woont. "Niet filmen, niet filmen." De deur wordt met een harde knal dichtgegooid. Passanten bekijken het tafereel met opgetrokken wenkbrauwen.

Concurrerende groep

In totaal zijn er gisteren vier mannen aangehouden. Allen voor betrokkenheid bij drugshandel. Deze week zal duidelijk worden of ze langer vast blijven zitten.

Komende dinsdag is er een rechtszaak waarin de vermeende concurrerende groep (Ali 24/7), onder leiding van twee Afghaanse broers, onderzoekswensen kan indienen. Bij die verdachten zit ook de vermeende bedrijfsleider van Ali 24/7, bijgenaamd 'Het Meisje'.