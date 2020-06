Mogelijke ontvoering in Glanerbrug: 75-jarige man en 5-jarig meisje zijn terecht

De politie vroeg iedereen in de omgeving van Glanerbrug uit te kijken naar de man, die in een scootmobiel reed. In verband met deze melding was er veel politie in de wijk aanwezig en werd onder meer een politiehelikopter ingezet.

Rond zeven uur verspreidde de politie via Burgernet de oproep om uit te kijken naar de twee. Iets na acht uur werden de twee aangetroffen in een pand aan de Gronausestraat. Het meisje is daar overgedragen aan haar vader, de 75-jarige man is afgevoerd in een politieauto.

De politie geeft aan dat het op dit moment geen inhoudelijke informatie wil delen, maar dat dat op een later moment komt.