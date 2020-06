Perfecte omstandigheden voor 'lichtende nachtwolken': "Geeft een sprookjesachtig effect"

Weerman Martin Bosch legt het verschijnsel uit: "Het heeft te maken met kosmisch stof, dus stof uit de ruimte. Daaromheen zit waterdamp, op een hoogte van zo'n tachtig kilometer. De zon belicht dat stof en dan krijg je dat prachtige effect."

Lichtende nachtwolken (Foto: RTV Oost)

Geluk

Toch is het elke keer maar weer de vraag of het natuurfenomeen zich openbaart. "Je moet geluk hebben", vertelt Bosch. "Ik ga elke avond even kijken of het er is, maar zelfs als de omstandigheden perfect zijn is dat nog geen garantie. Maar we hebben nog een paar weken waarin het kan verschijnen." Onze provincie leent zich er in ieder geval uitstekend voor, want vooral op donkere plekken zoals grote natuurgebieden zijn ze het mooist.

Hittegolf

De komende week hebben we in ieder geval een grote kans, want we krijgen heldere dagen en nachten met wellicht een kans op een hittegolf. Dat betekent dat vanaf dinsdag de temperaturen kunnen oplopen tot boven de 25 graden en lokaal zelfs boven de dertig. "Na een periode van regen komen er een paar mooie dagen aan", vertelt Bosch. "Maar aan het eind van de week is er door de hoge temperaturen ook weer een hogere kans op een onweersbui. Typisch Hollands weer, dus."