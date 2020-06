Man uit Enschede (64) verdacht van mogelijke ontvoering 5-jarig meisje in Glanerbrug

Om half zeven gisteravond werd melding gedaan van een vermissing in Glanerbrug. Een 5-jarig meisje zou aan de Beringstraat zijn aangesproken door een oudere man op een scootmobiel en daarna zouden beiden zijn verdwenen.

'Zeer ernstig'

De politie beoordeelde de melding direct als zeer ernstig en startte een grootschalig onderzoek. De politie vroeg iedereen in de omgeving van Glanerbrug uit te kijken naar de man in een scootmobiel en gaf een Burgernetmelding uit.

De straten in Glanerbrug kleurden blauw door de massale aanwezigheid van agenten en daarnaast werden een politiehelikopter en een speurhond ingezet.

Gouden tip

Anderhalf uur na de melding van de vermissing kreeg de politie een tip over de locatie waarop de genoemde man en mogelijk ook het meisje zouden kunnen zijn. Die informatie bleek juist, want beiden werden niet veel later inderdaad aangetroffen in een pand aan de Gronausestraat in Enschede.

Het meisje werd daar overgedragen aan haar verzorgers. De 64-jarige man werd aangehouden en zit in voorlopige hechtenis. De politie doet momenteel onderzoek naar wat er gisteren precies is gebeurd. Politie en recherche zijn daarom ook vandaag nog in Glanerbrug aanwezig.