'Moord op het Oosterveld'; Nieuwe RTV Oost Podcastserie

Op 3 juli 2018 wordt Enschede opgeschrikt door de moord op de 26-jarige Daan Mellee. Nu, twee jaar later, is de moord (nog) niet opgelost. RTV Oost-misdaadverslaggever Tom Meerbeek dook in de zaak en maakte een podcast-serie die vanaf 26 juni te volgen is via je favoriete podcastapp en de website van RTV Oost. ?

Na diverse onderzoeken is het nog steeds niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de moord op Daan. Wat is er gebeurd en wie zit er achter de brute moord? De 26-jarige Enschedeër Daan Mellee werd twee jaar geleden dood gevonden in een huis aan het Oosterveld in Enschede. Hij bleek te zijn doodgeschoten. Daan woonde in het huis met zijn vriendin. Nu, twee jaar later, is de moord (nog) niet opgelost. Wel zijn verschillende verdachten de revue gepasseerd, waaronder zijn vriendin.

