Erik uit Bathmen demonstreerde tegen coronawet: 'Jammer dat het uit de hand liep'

Een waterkanon, mobiele eenheid en meerdere charges. De demonstratie tegen de coronawet eindigde gisteren onrustig in Den Haag. Daar balen de demonstranten van, want dit doet afbreuk aan de reden waarvoor ze er waren, vindt Erik uit Bathmen.

"Het begon allemaal heel erg rustig", zegt Erik, die liever niet met achternaam genoemd wil worden. "Ondanks dat burgemeester Remkes de demonstratie verboden had, zijn we toch naar Den Haag gegaan om te 'picknicken' op het Malieveld. Toen bleek dat Remkes een kleine demonstratie toch door de vingers zag, zijn we gaan demonstreren."

Tegen coronawet

Want, zo stelt Erik, de spoedwet deugt niet: "Het is een inbreuk op onze privacy. Als ik thuis een verjaardag wil vieren, zonder de anderhalve meter afstand te houden, kan dat niet meer. Dan is het mogelijk dat de politie binnenvalt door deze spoedwet. Dat moet niet kunnen."

Wat is de spoedwet? Op 1 juli moet de Tijdelijke Wet Maatregelen covid-19, ook wel coronawet genoemd, van kracht worden. Maar er zijn weinig mensen die denken dat dat lukt. In de wet wil het kabinet tijdelijke noodverordeningen vastleggen die de afgelopen maanden in haast zijn afgekondigd. Ook moet er een betere juridische onderbouwing komen voor toekomstige maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van een tweede besmettingsgolf. Bij noodverordeningen, zoals het sluiten van de horeca en sportscholen, hebben burgers vooraf geen inspraak via de gemeenteraad of de Tweede Kamer. Ook kunnen burgers zo'n verordening niet aanvechten bij de rechter. "Het gaat over een wet waar in staat of je je familie wel mag zien, over het gebruik van data, boetes en ministers die naar eigen goeddunken besluiten kunnen nemen", zegt PvdA-Kamerlid Kuiken tegen de NOS. "Dat is heel fundamenteel en dat moet zorgvuldig."

Hoewel Erik tegen de spoedwet is, is hij niet per definitie tegen de anderhalve meter afstand. "Uiteraard gaat de gezondheid voor. maar nu wordt er een angstcultuur gecreëerd. Zo bericht bijvoorbeeld NOS veel te eenzijdig en kijkt iemand je al angstig aan in de supermarkt als je iets te dichtbij komt. We moeten vooral in liefde blijven leven en niet in angst."

Punt gemaakt

Ondanks de rellen op het Malieveld is Erik er van overtuigd dat hij zijn punt heeft kunnen maken. "Wij hebben zeker ons punt gemaakt en ook met het stille protest (het bloemen leggen bij gemeentehuizen, red.) laten wij van ons horen. Het was de eerste keer dat ik gedemonstreerd heb. Ik ben blij dat ik er was, maar ik ga niet nog een keer.