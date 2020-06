Enige Nederlandse toezichthouder verlaat Apollo Vredestein uit onvrede over massaontslag

Fred van Houten verlaat Apollo Vredestein als commissaris, omdat hij het niet eens is met het aangekondigde massaontslag van bijna zevenhonderd medewerkers. Van Houten is de enige Nederlandse commissaris. De overige twee komen uit India, het land waar moederbedrijf Apollo gevestigd is.

Van Houten voelde zich al twee jaar 'niet serieus' genomen door zijn collega commissarissen van Apollo Vredestein. Dat blijkt uit een intern schrijven dat medewerkers van Vredestein hebben ontvangen van hun ondernemingsraad.

Ook zou Van Houten geen stukken opgestuurd hebben gekregen waarmee hij zich kon voorbereiden op vergaderingen. Daarnaast had hij geen vertrouwen in de 'toekomstbestendigheid' van het saneringsplan. Voor hem reden genoeg om zijn functie als toezichthouder op te zeggen.

Van Houten wilde 'werkgelegenheid behouden'

De 68-jarige Van Houten werd in 2015 commissaris bij Apollo Vredestein, op voordracht van de Ondernemingsraad. In een interview in 2017 met het blad 'Link magazine' vertelde hij: "Ik heb als commissaris geen personeelszaken in mijn portefeuille. Maar met mijn bagage ben ik, als onafhankelijk bestuurder, heel goed in staat de directie te adviseren over hun investeringsrichting, juist om de fabriek hier competitief en sterk te houden. Om zo de werkgelegenheid hier te behouden."

Van Houten over fabriek Enschede

Blijkens zijn aftreden als commissaris is het hem niet gelukt dat advies opgevolgd te krijgen. Overigens liet Van Houten in Link toen ook al weten dat de fabriek in Hongarije de 'meest moderne, sterk geautomatiseerde bandenfabriek ter wereld is' en dat de fabriek in Enschede ook moest aanpassen. "Die kan alleen maar competitief blijven als de kwaliteit omhoog en de kosten omlaag gaan. En dat kan ook in Twente niet anders dan door fors te investeren in automatisering."

Ook commissaris bij Ten Cate

Van Houten is sinds 1978 verbonden geweest aan de Universiteit Twente en stond aan de wieg van de succesvolle opleiding Industrieel Ontwerpen. De kroon op zijn werk was de opening, in 2017, van het Fraunhofer Project Center op de campus. Dankzij een groot wereldwijd netwerk, waaronder veel contacten met de maakindustrie in Duitsland, wist Van Houten de komst van dit center naar de campus te realiseren.



Daarnaast was hij lid van het 'Topteam' dat het plan ontwikkelde om van het gesloten vliegveld Twente om te vormen tot een 'Technology Base'. Van Houten is ook nog commissaris bij technisch textielconcern TenCate, ook daar op voordracht van de ondernemingsraad.

Over besluit af te treden

Van Houten wil zelf niet reageren op zijn aftreden. De reactie van Apollo is kort: "Prof Van Houten heeft altijd als doel gehad om alle partijen binnen de organisatie dichter bij elkaar te brengen. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom de specialisatie van de fabriek in Enschede blijkt dat heel lastig en na evaluatie heeft hij besloten om af te treden. Wij zijn hem ontzettend dankbaar voor de geweldige inzet die hij heeft geleverd om de belangen van ons bedrijf en al onze medewerkers te beschermen."