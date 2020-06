Lisa uit Almelo heeft al 17 jaar de ziekte van Lyme: "Zelfs fietsen is lastig"

Elk jaar worden ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten. Het beestje kan de ziekte van Lyme veroorzaken bij mensen als het de bacterie Borrelia burgdoferi bij zich draagt. Een antibioticakuur helpt meestal om weer gezond te worden, maar per jaar houden er 1000 tot 2500 mensen langdurige klachten aan over.

Zo ook de Almelose Lisa. Toen ze in 2003 werd gebeten door een teek ontstond er een grote, rode kring op haar huid. Ze ging naar de huisarts voor antibiotica, maar kreeg dit niet. Ze moest terugkomen als ze klachten kreeg.

En die kwamen er een paar weken later. "Ik kon niet meer goed zien, het leek alsof ik hele hoge koorts had, alsof ik bakstenen aan het tillen was. Het was voor mij toen heel moeilijk om te kunnen blijven lopen", vertelt Lisa op een bankje aan de voet van de Sallandse Heuvelrug.

Lisa kwam in de medische molen terecht. "Het is heel moeilijk om de juiste behandeling te krijgen, want het is geen populaire ziekte onder medici. Er is namelijk weinig over bekend. Wat voor de één wel helpt, helpt niet voor de ander", zegt Lisa.

Ondertussen loopt Lisa met krukken of een rollator. Ze heeft ook een aangepaste fiets. "Maar zelfs fietsen is nog lastig. Je krijgt van Lyme ook neurologische klachten, want de aansturing van je spieren gaat niet meer goed. Laatst kreeg ik plotseling de sleutel niet meer in de deur om hem open te draaien", zegt Lisa.

Lisa is vaak moe en ze heeft veel pijn. Ze krijgt als medicijn af en toe een langdurige antibioticakuur, zodat de klachten zich even niet verder ontwikkelen. Maar opgeven doet Lisa niet. Met haar platform 'Lyme blijft plakken' vraagt ze aandacht in politiek Den Haag. Tegelijkertijd wil ze bewustwording creëren over de ziekte en de ernstige gevolgen die het kan hebben.

Hoewel Lisa de meeste van haar dromen heeft moeten opgeven vanwege de ziekte, heeft ze nog hoop. "Ik heb altijd gezegd; ik ga nog eens de marathon lopen. Mijn omgeving verklaart mij dan voor gek, maar dat is wel mijn houvast. Ik geloof dat wanneer je dit psychisch niet kunt handelen je eraan onderdoor kunt gaan", zegt Lisa.

"Je staat, zoals ze dat mooi zeggen, buitenspel in de maatschappij. Daarom moet er meer aandacht voor komen. Voor preventie, maar ook onder medici", besluit Lisa.

Wat is de ziekte van Lyme? De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi die een teek bij zich kan dragen. De ziekte kun je via de beet van een besmette teek oplopen. Ongeveer 1 op de 5 teken draagt de bacterie bij zich. Het ziektebeeld van de ziekte van Lyme is wisselend. Niet iedereen krijgt dezelfde klachten. Deze klachten komen het vaakst voor: - Een verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet, die groter wordt. Deze kan tot drie maanden na een tekenbeet verschijnen. - Koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn, in de eerste weken na een tekenbeet. - Soms kunnen gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of hartklachten ontstaan. Dat laatste kan gebeuren als de vroege klachten van de ziekte niet worden behandeld met antibiotica, maar deze klachten zijn soms ook een eerste uiting van de ziekte. Zowel de vroege als de latere stadia zijn te behandelen met antibiotica, maar in een later stadium kan al wel schade zijn ontstaan door de ontsteking. Daarom is het belangrijk om contact op te nemen met de huisarts met deze klachten.

