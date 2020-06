Ommen zet geld opzij: einde discussie over brug Junne lijkt in zicht

Terwijl de strijd rond de brug over de Vecht in Junne vooral op social media voortduurt, geeft wethouder Leo Bongers van Ommen aan dat het eind van de problemen in zicht is. Als het aan hem ligt, kunnen de boeren medio 2021 weer via de kortste route de Vecht over. In de begroting is de gemeenteraad al over de brug gekomen en heeft hiervoor een miljoen gereserveerd.

De monumentale brug, gelegen in het buurtschap Junne, houdt de gemoederen al vier jaar bezig. Geruime tijd bestond er geen duidelijkheid over het voortbestaan van de in verval geraakte brug en ondergelegen stuw. Deze verbinding tussen de landerijen is voor de agrariërs noodzakelijk om hun werkzaamheden op de akkers rondom de Vecht uit te kunnen voeren. Sinds begin 2017 is de brug gesloten voor zwaar verkeer en moeten onder meer de agrariërs dus kilometers omrijden.

Petitie

Omwonenden van de stuw in Junne, bewoners in Zeesse en de agrariërs zijn het niet met elkaar eens over de locatie en de grootte van de toekomstige brug. Een aantal bewoners is een petitie gestart en roept - namens alle bewoners van Junne - iedereen op om deze petitie te tekenen. Zij vinden dat de natuur en historie van Junne worden bedreigd door een nieuwe brug en zien de sluiting van de vervallen brug als positief.

De petitie is 272 keer ondertekend, opvallend is dat dit onder meer is gedaan door mensen uit Zuid-Korea en Portugal, slechts veertien van de zestig inwoners van Junne hebben de petitie ondertekend. Hieruit blijkt dat niet vanuit alle bewoners van het buurtschap wordt gesproken; een groot deel van de inwoners heeft een andere mening of houdt zich afzijdig.

'Vistrap bedreigd'

Onder de naam Mooi Junne spreekt de driekoppige werkgroep, die tegen de nieuwe brug is, zich uit over de hele kwestie. Zo schrijft Mooi Junne dat de vistrap wordt bedreigd door de bouw van de verkeersbrug van zestig ton. "Steun de bewoners van Junne en teken de petitie", wordt op Twitter en Facebook gemeld.

Maar lang niet alle bewoners in Junne willen die steun, want er is een deel dat graag wil dat de brug er zo snel mogelijk komt. Zodra er reacties komen van agrariërs, omwonenden of andere belanghebbenden die een andere mening hebben, worden deze consequent verwijderd en geblokkeerd. Het gaat dan om reacties als "Gauw die brug erin en rap wat", "zoveel mensen die hier schade van hebben voor drie man en een peerdekop die lopen te klagen", "volgens mij zijn jullie straks een groot deel aan landbouwverkeer kwijt" en "hè wat raar, mijn reactie is ook verwijderd."

'Toegang hulpdiensten in het geding'

Niet alleen het kilometers omrijden van het landbouwverkeer maar ook de toegang van hulpdiensten in Junne baart menigeen zorgen. De wethouder concludeert dat het noodzakelijk is dat er vaart gemaakt moet worden. "De tijd van een karrenspoor ligt allang achter ons", aldus de wethouder.

Er zal na het zomerreces over inpassingen worden gesproken, maar de planning is dat begin maart 2021 gebouwd gaat worden aan de nieuwe brug.