Grote reddingsoperatie in Almelo: "Kans dat alle vissen in vijver doodgaan"

Dit keer is niet de droogte aanleiding van het probleem, maar de heftige regenval van afgelopen dagen. "Als er in korte tijd veel regen valt, kan het riool overstromen", legt Kouwenhoven uit. "Dan krijg je organisch materiaal in de vijver."





"Het verteren van dat materiaal vreet zuurstof, waardoor het zuurstofgehalte te laag wordt voor de vissen", aldus de visliefhebber. Hij is een van de zes vrijwilligers die betrokken is bij de reddingsoperatie.





Watertank op auto

Gewapend met een enorm net en een mobiele waterton hopen ze alle dieren over te hevelen naar de Dollegoorvijver, die wél veilig is. Het idee is om zoveel mogelijk vissen met het sleepnet te vangen. De vissen – voornamelijk karpers en kleinere witvisjes – worden daarna in een watertank achterop iemands auto verhuisd.





De groep hoopt dat de vijver later vandaag helemaal leeg is. "Maar het lukt nooit om ze allemaal te vangen", zegt Kouwenhoven. De kans is aanwezig dat hij binnenkort opnieuw moet uitrukken. Want met tropische dagen op komst, krijgt iedere vijver in onze provincie een nieuwe klap te verduren.