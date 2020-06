Mondverzorging bij ouderen in coronatijd schiet erbij in: Zwols bedrijf deelt mondwater uit

Vroeg in de ochtend werden dozen met producten in auto's geladen. "We gaan zo langs zes tehuizen, dus het zijn wel aardig wat volle dozen", zegt Middendorp.

Volgens hem zijn verzorgers tijdens corona erg druk. Hij merkt dat ze liever andere zorgtaken oppakken dan de verzorging van het gebit. "Een slecht verzorgd gebit kan leiden tot ontstekingen, dus mondverzorging is wel erg belangrijk."

Maar is de actie niet gewoon goede reclame? "Nee, dat is niet ons doel", zegt Middendorp duidelijk. "We willen de mensen helpen en als we reclame willen maken of er iets aan willen verdienen, doen we dat wel op een andere manier."