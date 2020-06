Ontvoering van meisje in Glanerbrug: nog volop vragen

Het incident veroorzaakte dit weekeinde grote opschudding in Glanerbrug. De politie sloeg zaterdagavond groot alarm nadat een 5-jarig meisje was ontvoerd. De gehandicapte man had het meisje even daarvoor elders in het dorp opgepikt, haar voorop zijn blauw-paarse scootmobiel gezet en was weggereden. Sindsdien ontbrak elk spoor.

Massale zoekactie

Na de oproep van de politie via Burgernet liep Glanerbrug massaal uit en werd er een grootscheepse zoekactie op touw gezet. Uiteindelijk was het een getuige die de politie de gouden tip gaf. De buurtbewoner had het tweetal zien rijden en dacht aanvankelijk dat het ging om een opa, die met zijn kleinkind een ritje maakte. Maar toen hij even later de vele politiewagens door het dorp zag rijden en een politie-helikopter boven Glanerbrug zag cirkelen, checkte hij internet. Aan de hand van het signalement wist hij dat hij het tweetal had gezien, waar al die agenten naar op zoek waren.

Vanuit rolstoel in politiewagen gezet

Daarop ging de getuige op onderzoek uit in de buurt. Bewoners van een seniorencomplex aan de Gronausestraat wisten hem te vertellen dat de man daar met het kind naar binnen was gegaan. Daarop dirigeerde de getuige de politie richting het wooncomplex, op steenworp afstand van de Duitse grens.

Agenten zagen vervolgens via het dak en een brandtrap kans het appartement binnen te dringen, waarbij ze meerdere ramen insloegen. Nadat de man was aangehouden werd hij, zittend vanuit een rolstoel, overgeplaatst in een politiewagen. Het meisje werd overgedragen aan haar verzorgers.



Tekst gaat verder onder foto

De man wordt vanuit een rolstoel overgeplaatst in de politieauto (Foto: News United/Dennis Nengerman)

Verhoren

Sindsdien wordt de man vastgehouden en tijdens rechercheverhoren aan de tand gevoeld. De ontvoering duurde ongeveer anderhalf uur. "Daarbij gaat het er nu vooral om wat er in het tijdsbestek in het appartement van de man is gebeurd toen hij daar alleen was met het meisje", aldus een bron rond het onderzoek.

Verdenkingen

De politie wil vooralsnog slechts kwijt dat de man wordt verdacht van "wederrechtelijke vrijheidsberoving en onttrekking aan het ouderlijk gezag", zo laat woordvoerder Simen Klok weten. "Het onderzoek moet uitwijzen of daar nog andere verdenkingen bij komen."



Advocaat: 'Geen commentaar'

Sandra Smid, de advocaat van W., zegt niet te willen reageren: "Ik heb in dit stadium geen commentaar."

De man wordt morgenmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Almelo, die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.

'Vreemde snoeshaan'

De verdachte staat in het appartementencomplex waar hij woont bekend als een 'vreemde snoeshaan'. Zo blijkt hij geregeld vlak bij het wooncomplex in de bosjes of zelfs open en bloot in het openbaar te urineren, terwijl hij dus om de hoek woont. Dit tot grote ergernis van zijn buren.

Gesprek van de dag

In Glanerbrug is het grootscheepse politieoptreden nog steeds het gesprek van de dag. "Ik heb zelden zo'n grote saamhorigheid in ons dorp gezien", aldus een verstokte Glanerbrugger. "Het hele dorp was massaal uitgelopen om uit te kijken naar de ontvoerder en zijn slachtoffertje. Er was vooral ook veel boosheid. Om heel eerlijk te zijn, is het maar goed dat de politie de man als eerste in handen heeft gekregen."