Politie stuurt sms-bom naar ruim 9000 mensen in Zwolle voor moordzaak Henk Wolters

Na maanden onderzoek en het nalopen van tips na uitzendingen van Opsporing Verzocht en Onder de Loep heeft de politie een aantal nieuwe aanknopingspunten. Zo wil het politieteam dat de zaak onderzoekt met een aantal specifieke personen in contact komen.

Zo is er op 30 december, de dag voor de moord, vermoedelijk rond rond zes uur 's avonds een verkeersconflict geweest tussen Henk Wolters en een man op een fiets. Dat zou zich in de omgeving van de Kamperstraat, de Korte Kamperstraat, de Halve Maanstraat of de Ossenmarkt hebben afgespeeld. De man op de fiets had een donkere huidskleur, Wolters zou bij dat conflict in zijn grijze Opel Agila hebben gezeten.

Tekst gaat verder onder de foto

De Opel Agila waarin Henk Wolters zat (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Op 31 december zijn er een half uur voor de moord, rond tien voor acht 's avonds, knallen gehoord in de omgeving van de Veemarkt. Het geluid van de knallen is morgen in de uitzending van Opsporing Verzocht te horen. Er is onderzoek naar de knallen gedaan, maar het team kan niet vaststellen of het wapenschoten zijn of vuurwerk. Het team hoopt dat iemand het geluid herkent en weet wie of wat dat geluid veroorzaakte.

Man in tunnel

Ook is er op 31 december kort na de dood van Wolters een man gezien. Hij stond in de tunnel die de plaats delict aan de Buitengasthuisstraat verbindt met de wijk Kamperpoort. De man droeg een gewatteerde, donkere jas en had een capuchon op. Hij kan een belangrijke getuige zijn in het onderzoek en het team wil graag met deze man in contact komen.

"Dit is een onderzoek waarvan we denken dat er mensen zijn die meer weten", zegt teamleider Ferdinand Schellinkhout. "Er is in het wilde weg geschoten midden in een woonwijk. Het is een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. We willen dit heel graag oplossen. Als iemand meer weet, neem dan contact op, desnoods anoniem of vertrouwelijk."

Tekst gaat verder onder de foto

Er is in het wilde weg geschoten bij de huizen (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De politie hoopt dat de beloning van 15.000 euro, die vorige week is uitgeloofd voor de gouden tip, mensen motiveert alsnog hun informatie te delen.

Zaak Wolters

Henk Wolters was voor zijn dood al in beeld bij de politie. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij zware criminele activiteiten. De afgelopen weken hebben zich verschillende verdachten bij de rechtbank moeten verantwoorden voor wapen- of drugshandel, in relatie met Henk Wolters. De zaak tegen Wolters zelf zou eigenlijk vorige week dienen.