Tegels of groen? Deze Overijsselaars laten hun tuin zien

Groen, groener, groenst

Groen of juist tegels? (Foto: RTV Oost)

Bert van de Poll woont in Hardenberg. Al 47 jaar houdt hij zijn tuin trouw en met uitgebreide zorg bij. "Tuinieren, dat is m’n hobby. Dus een groene tuin is mij alles waard. Zodra het droog wordt, ga ik sproeien. Zo lang het mag én kan."

Favoriete plant

Een blik in zijn tuin zegt al genoeg: zijn tuin staat vol met groen. Naar eigen zeggen met duizenden planten. "Ik haal ze overal vandaan. Wij gaan vaak naar Zwitserland en dan neem ik van planten die niet beschermd zijn wat zaden mee."

Zoals elke tuinierder heeft ook Bert één favoriet tussen al dat groen. Dat is de karmozijnbes. "Een Bijbelse plant, de bessen werden vroeger veel gebruikt om kleding mee te verven. Prachtig roodachtig of paarsachtig."

Water

De Hardenberger doet het niet alleen voor het oog. Hij is ook bewust bezig met het bewateren van al die planten en struiken. Bert houdt zelfs met een bamboestok de grondwaterstand bij. "Het is nu 2,20 meter beneden het maaiveld, toen we er bijna vijftig jaar geleden kwamen wonen was 1,30 meter."

Ook vangt hij regenwater op. In een tuinhuisje heeft hij een grote tank staan waar hij het opgevangen water in bewaart. "Deze zit nu voor negentig procent vol", zegt hij terwijl hij op de tank slaat. "Daar kan ik de komende maand wel mee vooruit."

Overijssel vier keer in top tien meeste tegeltuinen Uit onderzoek van Cobra Groeninzicht blijkt dat Overijssel het relatief slecht doet wat betreft groene tuinen. Dat concludeert het onderzoeksbureau op basis van luchtfoto's. In de top tien meeste tegeltuinen van Nederland staan vier Overijsselse gemeenten. Koploper is de gemeente Zwartewaterland. De overige drie gemeenten zijn Raalte, Dinkelland en Steenwijkerland.

Tegelvlakte

Herald Gouma woont in Enschede en heeft bewust voor een betegelde tuin gekozen. "Ik heb mijn tuin 'besteend' in plaats van vergroend. De grond is hier schijnbaar heel slecht, het groeit allemaal heel slecht", zegt hij terwijl hij tevreden naar het straatwerk kijkt.

Waaiend zand

"Het was heel veel zand en met die warme droge zomers afgelopen jaren en met een beetje wind ligt de halve tuin in huis", onderbouwt hij zijn keuze voor steen.

Toch ligt niet de volledige achtertuin vol steen. Herald heeft nog ruimte overgehouden voor het verblijf van zijn kippen. "Ik heb niets tegen de natuur of zoiets, maar op een gegeven moment moet je keuzes gaan maken."

Volgende project: voortuin

En dat is in zijn ogen een steengoede keuze gebleken, want ook de voortuin moet er binnenkort aan geloven. De stapels stenen staan al klaar om ook de voortuin te 'ontgroenen'.

"Zoals je ziet groeit hier wel heel veel onkruid", knikt Herald naar de wildgroei. "Dus daar moeten wat tegels inkomen en wat bloembakken."