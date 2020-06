Lees nu | Voortijdige sluiting Zwolse IJsselhallen doet pijn aan alle kanten

Dat de IJsselhallen plaats zouden moeten maken voor woningen, was al lange tijd bekend bij alle partijen. Alleen werd dat besluit jarenlang vooruit geschoven. Tot dit voorjaar, toen de gemeente bekend maakte vanaf 1 januari 2024 de huur op te zeggen. Reden voor het landelijk opererende Libéma per direct te stoppen met de activiteiten in de IJsselhallen.



"Op dit moment heeft het geen perspectief", legt Toni Denneboom, directeur van Beurzen en Evenementen Noord Libéma, uit. "We zijn met organisatoren al meerdere jaren in gesprek en voor meerdere jaren aan het plannen. Ook voor na 2024 loopt die planning al. We merken nu al dat organisatoren die op zoek zijn naar een accommodatie duidelijkheid willen. Wij kunnen dat op dit moment niet geven. Dus die planning gaat langzamerhand leeg raken. En door de coronatijd is dat sowieso versneld. Voor we daar weer bovenop zijn gekomen, is het einde sluitingstermijn."



Woningbouw urgent

Monique Schuttenbeld, verantwoordelijk wethouder in Zwolle, vindt het voortijdige vertrek 'heel jammer’. "Dat heeft te maken met de situatie waar we in zitten. Door de coronacrisis is er op dit moment geen perspectief voor de evenementenbranche. Ze hebben nog geen zekerheid wanneer ze wel weer iets kunnen. Dus de sluiting is versneld gegaan. Ze weten natuurlijk al langer dat wij als Zwolle de locatie graag willen gebruiken voor woningbouw. Die is voor Zwolle ook heel erg urgent. Dat is al lange tijd bekend."

Voortijdige sluiting IJssellhallen doet pijn aan alle kanten (Foto: Screenshot reportage sluiting IJsselhallen)

Schuttenbeld heeft wel begrip voor het voortijdig afbouwen van evenementen in de IJsselhallen door Libéma. "Het is een bedrijf dat landelijk opereert. En ik snap de keuzes die ze maken heel goed."



Grote evenementen

In plaats van de IJsselhallen wil het college een nieuwe evenementenhal op een andere locatie. Maar dan wel een kleinere, van ongeveer 4.300 vierkante meter. Groter zou niet nodig zijn, omdat er geen grote concerten meer zijn in de stad.



Libéma hoopte op een samenwerking met de gemeente bij de bouw van een nieuwe hal. Maar het bedrijf kreeg nul op rekest. "We hadden die hoop, dat we een kleine voorsprong zouden hebben op andere exploitanten en bouwers. We hebben onze exploitatie hier al dertig jaar uitgevoerd. Netjes de huur betaald en gezorgd voor vierhonderd- tot vijfhonderdduizend bezoekers per jaar die ook de hotels en de horeca ingaan. Dan hoop je op een voorsprong bij de gemeente, maar die hebben we niet gekregen", vertelt Denneboom.

Denneboom voelt de pijn van de sluiting (Foto: Screenshot reportage sluiting IJsselhallen)

Schuttenbeld legt uit waarom ze het bedrijf daarin niet tegemoet willen komen. "Er zijn gewoon meerdere partijen die graag in Zwolle een eventvoorziening willen bouwen. Het is als een aanbesteding die je moet organiseren met meerdere partijen."Maar of die nieuwe partijen er zijn, is afwachten volgens Denneboom. "Een nieuw complex bouwen kan zo veertig tot vijftig miljoen euro kosten, wil je het up-to-date en van deze tijd hebben met de nodige vierkante meters en parkeerfaciliteit. Dat kun je in je exploitatie niet terugverdienen met evenementen. Dat betekent dat je vanuit de overheid een bijdrage moet hebben. Dat is belangrijk. De gemeente geeft aan dit als een bedrijfseconomisch risico te zien en daarom geen bijdrage kan leveren."Maar voor er naar een partij gezocht kan worden die wil investeren, moet er eerst een locatie gevonden worden. Want ondanks dat de IJsselhallen in 2024 definitief dicht gaan, is er nog geen alternatief.Twee gebieden lijken de voorkeur te hebben: het stationsgebied en Voorsterpoort. Dit najaar moet het college met een voorstel komen naar de gemeenteraad. Maar dat voorstel laat op zich wachten, volgens wethouder Schuttenbeld mede vanwege de coronocrisis. Want volgens haar hebben evenementenorganisaties wel iets anders aan hun hoofd dan inschrijven voor de bouw van een nieuwe hal.Ze verwacht dat de periode dat Zwolle zonder hal zit enkele maanden zal duren. Maar door het abrupte vertrek van Libéma lijkt het erop dat er de komende jaren geen grote indoorevenementen plaatsvinden in Zwolle.