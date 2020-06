Stegeman met PEC begonnen aan voorbereiding: "We snakken weer naar een ouderwetse partijvorm"

PEC Zwolle is vandaag begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Wijthmen kwamen de spelers het trainingsveld op, maar moesten zich daarbij nog wel houden aan de RIVM-richtlijnen.

"Het is ook wel noodzakelijk. Je moet het gewoon niet willen oplopen met elkaar. Stel dat de competitie bezig is, dan moeten we gewoon heel voorzichtig blijven en als je dan drie, vier, vijf coronagevallen hebt, heb je echt een serieus probleem. We moeten daar gewoon heel voorzichtig en strikt in zijn. Onze medische staf helpt ons daar prima bij, wij als staf proberen het zo goed mogelijk na te leven. Alleen snakken we wel weer naar een ouderwetse partijvorm", zegt trainer John Stegeman daarover.

Start nieuw seizoen

Het duurt nog tot september voordat het seizoen begint, maar Stegeman ziet deze periode niet als bezigheidstherapie: "Nee, absoluut niet. Het is voor mij echt de start van een nieuw seizoen. Anders hadden we de spelers die weggaan ook mee kunnen laten trainen. We proberen ook al wel vanuit onze manier van voetballen aan de slag te gaan. Daar hebben we nu wel lekker de tijd voor."

Heer leerzaam seizoen

Vorig jaar ging het niet van harte bij PEC, al ging het na de winterstop wel wat beter volgens de trainer: "Ik heb helemaal niet een heel slecht gevoel over de tweede seizoenshelft. We hebben tien punten gepakt tegen zes hele goede tegenstanders in het linkerrijtje. Twee minder goede resultaten gehaald. Ik denk dat het voor John Stegeman een heel leerzaam seizoen is geweest. Ik denk dat ik dat wel meeneem in m'n bagage. Daarom hebben we nu ook gekozen voor een kleinere groep."

Geen kermiswedstrijden

De voorbereiding bestaat dit jaar uit duels tegen clubs uit het betaald voetbal en daar is Stegeman blij mee: "Vorig jaar had je al die kermiswedstrijden in de voorbereiding. Die voorbereiding vond ik niet top. We hebben heel veel wedstrijden tegen amateurclubs gespeeld. Ik snap dat dat erbij hoort, maar dat had in mijn optiek echt wel de overhand. Er werden nog wat wedstrijden verboden. We hebben nu alleen maar wedstrijden ingepland tegen clubs uit onze competitie. Dat geeft denk ik al aan dat dat beter is en beter moet."

Vast elftal

"Daarnaast wil ik naar een vast elftal toewerken. Niet elke week een andere opstelling. Nee dit is het, en ga maar vechten en knokken om erin te komen. Zo heb ik altijd wel een klein beetje gewerkt. Alleen als je blessures hebt of net je selectie rond, is dat wel iets lastiger en daar willen we nu voor waken. Dus we zijn nu ook druk bezig om de selectie zo snel mogelijk wel rond te maken."

Nieuwe spelers

"We willen graag een back-up hebben voor Kenneth Paal op de linksbackpositie. Gustavo Hamer is zo goed als verkocht en daar moet een vervanger voor komen. Daarnaast hebben we nog een allround-middenvelder nodig. En ik denk dat we voorop nog een speler erbij moeten halen, voornamelijk op de zijkanten. Daarnaast zijn Zian Flemming en Clint Leemans terug en we gaan rustig kijken hoe dingen zich ontwikkelen", sluit de trainer af over de transfermogelijkheden bij PEC.