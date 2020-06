7-jarige Thije Stange wint gedichtenwedstrijd over bevrijding in Tubbergen

Thije Stange (7) uit Geesteren heeft de gedichtenwedstrijd over 75 jaar bevrijding in Tubbergen gewonnen. Zijn gedicht werd als beste verkozen van de in totaal 1700 gedichten die op alle basisscholen in de gemeente Tubbergen zijn gemaakt.

Juryvoorzitter Roy de Witte, gedeputeerde van de provincie Overijssel, onthulde het winnende gedicht in het gemeentehuis van Tubbergen. Samen met Carlijn Steenbakker (schrijfster), Evelien Gerritsen (bibliotheek Tubbergen), Ylfva Bekhuis (studente Nederlands) en Bas Klaassen (journalist) boog hij zich over de gedichten.

Het winnende gedicht: Wij zijn al vrij Gelukkig maar Ik ben blij dat er geen oorlog meer is Ik hoop dat er geen oorlog meer komt Thije Stange

"Het gedicht is kort en krachtig", vertelt juryvoorzitter Roy de Witte. "Gewoon eenvoudig, begrijpelijk en dichtbij. Vier zinnen die tot de kern komen en dat voor een jongen die zeven jaar oud is. Dat is onwijs knap en we waren er als jury snel over uit dat hij de winnaar was."

Uitgesteld door corona

De basisscholen in de gemeente Tubbergen begonnen in januari met lessen over de bevrijding en vrijheid. Alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 schreven een gedicht, in totaal zijn er 1700 gedichten ingeleverd.

De bedoeling was om op zaterdag 4 april, bij de landelijke start van 75 jaar bevrijding in Tubbergen de winnaar van de gedichtenwedstrijd bekend te maken, maar door de coronamaatregelen werden toen alle festiviteiten afgelast.

Van de 1700 ingeleverde gedichten is uiteindelijk een selectie gemaakt. Per leerjaar is een winnaar gekozen, wat resulteerde in 54 gedichten waarover de jury zich moest buigen. Uiteindelijk bleven er acht genomineerden over en heeft de jury Thije Stange dus als winnaar aangewezen. Van de 54 gedichten is een bundel samengesteld, die wordt morgen aan alle gezinnen van de basisscholen in Tubbergen uitgedeeld.