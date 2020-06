Casino Enschede mag weer open: 'We zijn blij, maar minder gastvrij kunnen zijn doet wel pijn'

Bij Holland Casino in Enschede is er daarom de afgelopen tijd hard gewerkt om alles coronaproof te maken en dat valt niet mee. Regels veranderen steeds en hoe zorg je dat mensen op anderhalve meter afstand blijven bij de roulettetafel?

Casinomanager Henri van Dooren is er helemaal klaar voor. "We zijn dolblij dat we eindelijk weer onze gasten kunnen begroeten. We zijn natuurlijk 16 weken dicht geweest, dat is ongekend."

Hoe ziet een coronaproof casino eruit?

Van het binnenkomen tot aan het weggaan; overal is over nagedacht. "Mensen moeten reserveren, dat is heel belangrijk", zegt Van Dooren. "Daarna mogen mensen in een bepaald tijdvak binnenkomen. Bij de entree werken we nog een vragenlijst af, dat is verplicht." Vervolgens moeten mensen met een card scannen dat ze in het casino zijn en ook weer wanneer ze vertrekken, zodat altijd duidelijk is hoeveel mensen binnen zijn.

Bij alle speeltafels zijn gele stippen op de grond geplakt waarop de gasten moeten staan, zodat ze op anderhalve meter van elkaar blijven. "De dealer zorgt dat alles goed verloopt, hij of zij vraagt speler 1 om een stap naar voren te doen en doet zelf een stap naar achteren. Deze speler kan dan inzetten en doet vervolgens weer een stap naar achteren. Dan is speler 2 aan de beurt. Een stukje spontaniteit is misschien weg, maar het is even niet anders."

Tussen speelautomaten zijn schotten geplaatst en die automaten worden straks niet allemaal tegelijk gebruikt maar om en om. En overal staat ontsmettingsmiddel om regelmatig de handen te kunnen ontsmetten.

Meeste pijn

Het meeste pijn doet misschien wel de horeca bij Van Dooren. "Wat echt indruist tegen ons gastvrijheidsprincipe is dat mensen niet meer hun bestelling in de zaal kunnen doen. Mensen moeten nu via een selfservice balie bestellen, betalen met een kaart en zelf ophalen. Dat doet pijn ja want we willen mensen in de watten leggen."

1 juli mag het casino weer open, voor de meeste medewerkers betekent het dat ze voor het eerst weer in de speelzaal komen. "Iedereen heeft zoveel mogelijk thuisgewerkt. En we hebben niet stilgezeten, veel medewerkers hebben vrijwilligerswerk gedaan bij de voedselbank en het Leger des Heils. En intern hebben we een paar keer een onlinebingo gedaan, dat was heel leuk."