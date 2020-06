Pelle Clement tekent bij in Zwolle: "Hartstikke goed op m'n plek, zit lekker in m'n vel"

"Ik heb gewoon met de club gesproken en de club weet wat mijn ambities zijn. Ik zit hier hartstikke goed op m'n plek, ik heb vertrouwen van de club, zit lekker in m'n vel, het zit goed met m'n teamgenoten, m'n thuisomgeving is lekker. Ik ben hiervoor anderhalf jaar in het buitenland geweest en merkte toch dat het hier wat fijner voor mij was op dat moment. Ik heb helemaal geen haast om te vertrekken. Zowel de club als ik zijn hier blij mee, dus dat is mooi", zegt de middenvelder na de eerste training van vandaag.

Mis je het meest

Hij kan niet wachten tot hij weer wedstrijden mag spelen, al duurt dat nog ruim twee maanden: "Ja, dat mis je het meest van allemaal. Die wedstrijdspanning, naar een wedstrijd toeleven, dat hele aspect is weggevallen. Als ik voor mezelf spreek, is dat wel ontzettend lastig. Als voetballer heb je een moment waar je de hele week naartoe leeft en iedere dag een stapje dichterbij komt. Dat is nu nog echt ontzettend ver weg en dat is lastig. Je moet zorgen dat je plezier houdt in de trainingen. Dan komt het stap voor stap dichterbij en daar moet je je maar aan vasthouden. Dat het terugkomt is zeker, dat is mooi, maar het duurt nog wel ontzettend lang."