Man (39) veroordeeld tot celstraf voor seksueel uitbuiten minderjarige meisjes

Een 39-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot één jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is het bewezen dat de man een 16-jarig meisje uit Enschede de prostitutie in hielp. Behalve de Enschedese heeft hij ook een minderjarig meisje uit Zeeland als sekswerker laten werken.

De man heeft de meisjes online benaderd en regelde kamers voor ze waar ze als sekswerker aan de slag konden. Hij zei tijdens de zitting nooit te hebben geweten dat de meisjes minderjarig waren, maar volgens het OM heeft hij niet genoeg gedaan om de leeftijden te controleren.

Nepafspraak

De zaak kwam aan het licht nadat een agent een nepafspraak met het meisje gemaakt had om seks te hebben in een auto. Een advertentie van het meisje op Seksjobs.nl werd gezien door Watch Nederland, een organisatie die strijdt tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen. De politie in Enschede werd daarna op de zaak gezet.

Nadat de telefoons van het meisje in beslag werden genomen, kwam de politie de 39-jarige verdachte op het spoor. Hij zegt het meisje te kennen onder de valse naam 'Samira'. Hij had in januari 2019 met haar bij een tankstation in Glanerbrug afgesproken, om haar mogelijk mee te nemen naar zijn huis in Huizen. 'Samira' kwam niet opdagen, omdat zij inmiddels aangehouden was door de politie.

Hogere eis

De straf valt lager uit dan de eis. Het OM vroeg om twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.