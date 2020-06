Burgemeester Enschede: "Racisme en homohaat horen niet thuis in Enschede"

"We weten nog niet precies wat zich in de nacht van zaterdag op zondag in onze binnenstad precies heeft afgespeeld, maar laat ik over één ding volstrekt duidelijk zijn: racisme en homohaat, laat staan wanneer dat gepaard gaat met geweld tegen groepen of individuele mensen, horen niet thuis in Enschede", laat burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede weten.

Afgelopen weekend werd Enschedeër Gerardo Kenzo Sno in elkaar geslagen in de Stadsgravenstraat, voor uitgaanscafé Xotic. Op Facebook schrijft hij aangevallen te zijn door een groep jongens. Wat de reden voor de mishandeling is, weet hij niet. "Omdat ik een extravagante uitstraling heb? Omdat ik veel beter met jouw vriendin kan opschieten? Omdat ik homo ben?"

Voor de mishandeling zijn inmiddels twee mannen aangehouden. Het gaat om een 21-jarige en een 22-jarige Enschedeër. De politie doet nog onderzoek en sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.



Onderzoek

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede laat er geen twijfel over bestaan: "We leven in een democratische rechtstaat waarin de rechten van alle inwoners zijn vastgelegd in onze grondwet. Discriminatie op grond van ras, seksuele geaardheid, geloof of geslacht zijn simpelweg verboden en geweld tegen personen wordt door de politie onderzocht en zo nodig aan het Openbaar Ministerie voorgelegd."



Van Veldhuizen geeft aan dat camerabeelden van het incident door de politie worden onderzocht en getuigen worden gehoord. Afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek worden eventuele vervolgstappen tegen één of meer personen overwogen. "Ook dat is onderdeel van onze rechtsstaat. Laat de politie en het OM eerst hun werk doen voordat ik inhoudelijk op een individuele casus in ga."

Vragen politiek

D66'er Iris Bloemhof liet vandaag weten geraakt te zijn door het nieuws en wil daarom van het college weten wat de volgende stap in de aanpak van homohaat is en of de burgemeesters en wethouders openstaan voor een extra campagne om homohaat de kop in te drukken. Van Veldhuizen wil eerst onderzoek naar wat er is gebeurd.